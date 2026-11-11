Avance del Metro de la 80 en Medellín: 55% completado y negociación fiscal con la Nación

El alcalde Federico Gutiérrez reporta un 55% de avance en el Metro de la 80. Negocia cronograma de aportes pendientes con el Gobierno nacional para garantizar desembolsos.

El proyecto de infraestructura conocido como Metro de la 80 en Medellín ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 55 %, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez. Este indicador positivo se consolida mientras las autoridades locales dialogan activamente con el Gobierno nacional para establecer un nuevo cronograma que asegure los aportos financieros correspondientes a la vigencia actual y futura.

Negociación de recursos con el Gobierno central

Federico Gutiérrez detalló que la administración anterior no transfirió oportunamente los recursos asignados al proyecto, lo que generó un saldo pendiente significativo. El mandatario explicó que existen aportos por concepto de la vigencia 2025 que quedaron sin girar, sumándose a los cálculos estimados para la vigencia 2026. Esta situación requiere una reprogramación urgente para mantener la fluidez del financiamiento.

Also read Metro de Bogotá: avance de la Línea 1 llega al 84,68% tras terminar el puente de la NQS con calle 8 sur

Actualmente, el equipo de trabajo del alcalde se encuentra en conversaciones directas con el presidente Abelardo De La Espriella, así como con la ministra de Hacienda y la ministra de Transporte. Las partes han reconocido la necesidad de cumplir con las obligaciones financieras hacia Medellín, ajustando los pagos a la capacidad fiscal real del Estado colombiano.

Gestión de predios y impacto social

En cuanto a la parte física de la obra, se ha logrado desbloquear la adquisición de más de 1.900 predios necesarios para el trazado. Gutiérrez subrayó que este proceso priorizó el pago justo a las familias afectadas, garantizando su traslado digno debido al paso inminente del tranvía de la línea E. La gestión busca equilibrar el beneficio para millones de usuarios con el respeto a los derechos de los propietarios.

Advertisement

La alcaldía ha asegurado que ninguna obra se ha detenido gracias a la inversión oportuna de recursos propios y la garantía de vigencias futuras. No obstante, la definición rápida del nuevo cronograma con la Nación es crítica para servir como respaldo ante las entidades financieras y permitir la continuación de los desembolsos internacionales.

Proyecciones técnicas y estado fiscal

El corredor del Metro de la 80 tendrá una extensión total de 13,25 kilómetros y está proyectado para entrar en operación comercial hacia el año 2029. Mientras tanto, continúan los frentes de construcción en la ciudad, sostenidos por la confianza en que se resolverá la negociación pendiente con el Ejecutivo nacional.