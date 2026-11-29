Barranquilla consolida su liderazgo mundial en cirugía fetal con una cita internacional el 28 de noviembre que reúne a especialistas y pacientes que sobrevivieron intervenciones intrauterinas.

La ciudad de Barranquilla se ha consolidado como un epicentro global en el campo de la medicina fetal, un logro que combina décadas de innovación quirúrgica con casos de éxito que desafían los pronósticos médicos iniciales. Este reconocimiento llega justo antes de la cita programada para este sábado 28 de noviembre, cuando la capital del Atlántico acográ por primera vez un encuentro internacional que reunirá a niños intervenidos quirúrgicamente dentro del vientre materno.

La trayectoria de este equipo médico quedó ejemplificada hace diez años con el caso de María González, una mujer de Barranquilla que recibió un diagnóstico desolador. Los profesionales de salud le informaron que su bebé, que en la actualidad es Carlos, padecía el Síndrome de Prune-Belly, también conocido como síndrome de abdomen en ciruela pasa. Esta condición rara combina deficiencias en la musculatura abdominal, un desarrollo anómalo del tracto urinario y testículos descendidos, patologías que tradicionalmente se consideraban incompatibles con una vida plena.

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El Rol de la Medicina Fetal en Barranquilla

Ante la escasa expectativa de vida que marcaban otros especialistas y la prioridad de otros procedimientos en la seguridad social, la familia encontró en el doctor Rafael Antonio Campanella Medina una alternativa radical. Este médico especialista en ginecología y obstetricia les comunicó que la enfermedad de la niña, cuyo nombre correcto según el relato original es hijo, podía ser reparada antes de nacer. Esta intervención intrauterina permitió que el pequeño Carlos naciera sano tras dos operaciones y hoy, a sus 10 años, vive, juega y salta sin restricciones.

El concepto central de la iniciativa "Reparados antes de nacer" establece que el feto es un paciente con derechos propios y no simplemente una extensión del cuerpo de la madre. Este enfoque ha permitido que Barranquilla se convierta en un punto de referencia internacional, atrayendo a familias de Europa, Estados Unidos y Chile que buscan tratamientos que han demostrado alta eficacia en la corrección de malformaciones congénitas graves.

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Especialistas Líderes en Cirugía Intrauterina

El éxito de estos procedimientos depende de un equipo multidisciplinario de expertos en cirugía fetal y medicina materno-fetal. Este grupo de referentes incluye a los doctores Cristóbal Abello, Miguel Parra Saavedra, William Contreras, Rafael Campanella, Ivan Osorio, Roberto Zapata, Ana María Rivera y Juan David Hernández. Juntos han dedicado más de 40 años a la investigación y al trabajo práctico para perfeccionar técnicas que salvaguardan la vida de los fetos.

El doctor Miguel Parra Saavedra enfatizó que los tratamientos innovadores permiten brindar las mejores opciones de vida a los bebés. Las intervenciones intrauterinas ofrecen ventajas significativas, ya que los procedimientos cicatrizan rápidamente y los niños crecen con una excelente calidad de salud, modificando radicalmente su pronóstico futuro desde antes del nacimiento.

Enfermedades Tratables y Visión de Futuro

Los especialistas son pioneros en el tratamiento de patologías complejas como la gastrosquisis, un defecto congénito que provoca un orificio en la pared abdominal del bebé, y el mielomeningocele, la forma más grave de espina bífida. A diferencia de las cirugías posteriores al parto, la reparación antes del nacimiento evita el deterioro continuo que estas condiciones causan en el feto, lo que a menudo imposibilita la recuperación total si la intervención se realiza tarde.

Apesar de los riesgos inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico, las satisfacciones clínicas son inmensas al lograr cambiar la historia de vida de un ser humano. Los profesionales proyectan que Barranquilla se mantenga como pionera en estos procedimientos, aunque requieren recursos financieros adicionales para financiar investigaciones y intervenciones en todo el país, asegurando así el acceso a esta medicina de vanguardia para futuras generaciones.