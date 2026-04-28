Avances en la Investigación del Asesinato del Estudiante Helver Acosta en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga revela que la investigación del asesinato del estudiante de UTS, Helver Giovanny Acosta Vargas, apunta a un posible móvil sentimental. Se descarta la hipótesis de un error y se reconstruye el entorno personal de la víctima.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga ( Mebuc ) ha revelado detalles cruciales sobre la investigación en curso del asesinato de Helver Giovanny Acosta Vargas, un joven estudiante de Ingeniería Electromecánica de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS).

El trágico incidente ocurrió el pasado 18 de abril en una barbería ubicada en el barrio Mutis de Bucaramanga, generando una ola de interrogantes debido al perfil aparentemente intachable de la víctima. Acosta Vargas, originario de Samacá, Boyacá, había llegado a Bucaramanga con el único propósito de completar sus estudios universitarios y, según testimonios de sus allegados, no tenía antecedentes ni se encontraba involucrado en actividades ilícitas.

Esta circunstancia inicial alimentó la hipótesis de un posible error por parte de los atacantes, quienes habrían confundido a Acosta Vargas con otra persona. Sin embargo, las autoridades han descartado esta posibilidad y ahora se enfocan en una línea de investigación que apunta a un móvil de carácter personal o sentimental.

El brigadier general William Quintero, comandante de la Mebuc, ha confirmado que la investigación ha experimentado avances significativos y que se ha recopilado información clave para identificar y capturar a los responsables del crimen. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la identidad de la persona o personas involucradas, el general Quintero ha indicado que la hipótesis principal se centra en una posible relación sentimental o personal conflictiva que pudo haber desencadenado el ataque.

“Ese muchacho no tenía ningún problema criminal, no estaba metido en ninguna estructura, y estamos apuntando un tema más sentimental. De pronto, a lo mejor se ha metido con la persona equivocada y eso, de hecho, le genera la muerte a este muchacho, una muerte lamentable”, explicó el comandante.

La policía está trabajando diligentemente para reconstruir el entorno personal de Acosta Vargas, entrevistando a familiares, amigos y compañeros de estudio con el objetivo de identificar posibles conflictos o relaciones que pudieran estar relacionados con el asesinato. La discreción en la divulgación de información sensible es crucial para proteger la integridad de la investigación y evitar que los responsables puedan evadir la justicia.

La Mebuc ha reiterado su compromiso de llevar a los culpables ante la ley en el menor tiempo posible. El homicidio se produjo aproximadamente a la 1:00 de la tarde del sábado 18 de abril, mientras Acosta Vargas se encontraba en la barbería Mr. Barber, situada en la carrera 3W con calle 55 del barrio Mutis.

Dos individuos que se desplazaban en una motocicleta llegaron al lugar, y uno de ellos ingresó al establecimiento y abrió fuego contra la víctima sin mediar palabra. Acosta Vargas recibió dos impactos de bala y falleció en el acto, a pesar de los esfuerzos por brindarle auxilio inmediato. Su cuerpo quedó tendido dentro de la barbería, aún cubierto con la capa de corte de cabello, mientras los atacantes huían rápidamente del lugar.

La escena del crimen fue acordonada y se realizó una exhaustiva inspección en busca de pistas que pudieran conducir a la identificación de los responsables. La comunidad local ha expresado su consternación y dolor por la pérdida de este joven estudiante, quien era considerado un miembro valioso y respetado de la comunidad académica. Familiares y amigos de Acosta Vargas, provenientes de Samacá, Boyacá, han clamado por justicia y han exigido que los responsables de este crimen no queden impunes.

La policía ha asegurado que se están destinando todos los recursos necesarios para resolver este caso y brindar consuelo a la familia de la víctima. La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos días se puedan obtener nuevos avances que permitan esclarecer completamente las circunstancias del asesinato





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