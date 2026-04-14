Avances en la Modernización del Aeropuerto Ernesto Cortissoz: Nueva Infraestructura y Mejoras para Barranquilla

El Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla se prepara para una renovación integral con la inminente puesta en marcha de nuevas áreas, como la sala de abordaje y la zona de entrega de maletas. Se detallan las obras en curso y futuras, incluyendo una nueva terminal de carga y la ampliación de parqueaderos, y se subraya la importancia de un aeropuerto moderno para el desarrollo de la ciudad.

La renovación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla , está tomando forma con avances significativos. La nueva sala de abordaje y la zona de entrega de maletas nacionales estarán operativas muy pronto, a finales de mayo, según anunció el director general de la Aeronáutica Civil , Luis Martínez Chimenty, tras una visita de supervisión.

Durante la inspección, se constató el progreso en la zona de maletas, con nuevas bandas transportadoras a punto de ser instaladas. El funcionario enfatizó el compromiso del gobierno con la modernización del aeropuerto y la pronta renovación completa de la terminal. Además, se anunció la sustitución del área temporal de llegada de maletas por una sala equipada con escaleras eléctricas, fijas y un ascensor de gran capacidad para los usuarios, lo que representa una mejora sustancial en la infraestructura existente. La Aerocivil tiene previsto un cronograma de visitas semanales para supervisar los trabajos, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos.

Camilo Cuello, director de la regional norte de la Aerocivil, informó sobre el inicio de las pruebas para la instalación del sistema de aire acondicionado, con 150 toneladas de capacidad, y los últimos detalles en la instalación de escaleras y ascensores. Se confirmó que el ascensor tendrá capacidad para 16 personas en el área de llegadas nacionales, destacando el enfoque en la comodidad y accesibilidad de los usuarios. Cuello también reafirmó el compromiso con la ejecución de obras en el muelle internacional, programadas para su funcionamiento en junio, y el avance en proyectos como el corredor estéril, la nueva entrada de migración y el mantenimiento de la zona terrestre.

Paralelamente a estas mejoras, la Aerocivil está considerando otras obras importantes para modernizar el aeropuerto. Entre ellas, destaca la construcción de una nueva terminal de carga con capacidad para 83.740 toneladas, que se ubicaría en la zona actual para optimizar los procesos logísticos. Asimismo, se contempla la ampliación de la zona de parqueaderos, agregando 1.332 plazas adicionales en una superficie de 43.000 metros cuadrados, con una proyección a largo plazo hasta el año 2055. Esta expansión incluye la creación de un área de estacionamiento exclusiva para empleados, con 155 plazas adicionales en los próximos 20 años, y un aumento significativo en la capacidad para autobuses y taxis. Se prevé un crecimiento del 180% en el número total de plazas de estacionamiento, pasando de 676 a 2.008 unidades.

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, expresó su preocupación por la situación actual del aeropuerto, calificándola de 'muy penosa' y destacando la necesidad de mejorar las instalaciones para atender a los usuarios, incluidos aquellos con discapacidades, y para aprovechar el auge turístico de Barranquilla. Aljure reiteró el interés del Distrito en participar activamente en la administración y el desarrollo del aeropuerto, abogando por un aeropuerto de primer nivel para la ciudad





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