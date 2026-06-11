Avances Estratégicos en el Túnel del Toyo: Construcciones El Cóndor Firma Adición Presupuestal y Extensión de Plazo

Mediante la suscripción del Otrosí No. 10, se destinan más de 39 mil millones de pesos y se extiende la vigencia del contrato hasta 2026 para garantizar las vías de acceso al Túnel Guillermo Gaviria Echeverri.

La empresa Construcciones El Cóndor ha comunicado formalmente al mercado la firma de un paso crucial para el desarrollo de la infraestructura en el occidente colombiano.

Se trata de la suscripción del Otrosí No. 10 vinculado al Contrato No. 24OO111B2039, también identificado como el contrato 958 de 2021. Este acuerdo representa un hito administrativo y financiero que permitirá la continuidad de las obras de acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, el cual es ampliamente conocido por la ciudadanía y los sectores técnicos como el Túnel del Toyo, ubicado en el departamento de Antioquia.

La formalización de este documento no es un hecho aislado, sino que responde estrictamente al cumplimiento de las normativas legales vigentes y a las directrices establecidas en el Decreto 151 de 2021, asegurando que cada paso del proceso se ajuste a los marcos regulatorios del Estado. El convenio fue pactado entre la Gobernación de Antioquia, actuando a través de su Secretaría de Infraestructura Física, y la firma constructora responsable de la ejecución técnica del proyecto.

En términos financieros, el acuerdo se traduce en la Adición No. 6, la cual inyecta recursos adicionales por un monto total de 39.613.443.517 pesos colombianos. Es importante resaltar que esta cifra no solo cubre los costos directos de construcción, sino que integra el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad, conocido comúnmente como AIU.

Estos fondos son fundamentales para mitigar riesgos operativos y garantizar que el flujo de trabajo no se vea interrumpido por falta de liquidez o imprevistos técnicos propios de la complejidad geográfica de la zona. El objetivo primordial de esta adición presupuestal es blindar la ejecución del proyecto bajo las condiciones contractuales que fueron acordadas previamente, evitando así retrasos que podrían encarecer la obra o afectar la calidad de las vías de acceso.

Esta inversión es vista como una garantía de estabilidad para una de las obras de ingeniería más ambiciosas y relevantes no solo para la región antioqueña, sino para el desarrollo logístico de todo el país. Paralelamente al incremento económico, las entidades involucradas han acordado la Prórroga No. 6, extendiendo la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta ampliación del cronograma es una medida pragmática que reconoce la magnitud de las actividades pendientes y la complejidad de las intervenciones requeridas en el terreno. El plazo extendido permitirá que Construcciones El Cóndor culmine satisfactoriamente todas las actividades contempladas en el alcance original y las nuevas necesidades surgidas durante la ejecución.

El objeto del contrato es sumamente amplio y detallado, ya que no se limita únicamente a la pavimentación y construcción física, sino que abarca la gestión predial, la gestión social y la implementación de medidas de sostenibilidad ambiental en las vías de acceso al Sector 01 del Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri. Este enfoque integral es vital para minimizar el impacto ecológico en una zona de alta biodiversidad y para asegurar que las comunidades locales se vean beneficiadas y no perjudicadas por el avance de la obra.

La importancia estratégica de este corredor vial es indiscutible. El Túnel del Toyo se proyecta como la arteria principal que optimizará la conectividad entre el centro del país, el corazón administrativo de Antioquia y la región de Urabá, la cual posee una salida estratégica hacia el mar Caribe.

Al reducir significativamente los tiempos de viaje y los costos de transporte de mercancías, esta infraestructura impulsará el comercio exterior, facilitará el movimiento de personas y potenciará la competitividad económica de la región. La construcción de las vías de acceso es el complemento indispensable para que el túnel pueda entrar en operación plena, convirtiéndose en el eslabón final de una cadena de desarrollo regional.

Con la formalización de estos nuevos recursos y la extensión del plazo, se reafirma el compromiso del departamento y la empresa constructora de entregar una obra de alta calidad que transforme la movilidad y la economía del noroccidente colombiano, asegurando que el proyecto cumpla con los más altos estándares de ingeniería y responsabilidad social





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