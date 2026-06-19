Avances históricos en la Reforma Agraria colombiana bajo el Gobierno Petro

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha logrado la mayor inversión en la historia del agro colombiano, con avances en justicia agraria, redistribución de tierras y formalización de propiedades, beneficiando a millones de campesinos y comunidades étnicas.

A pocos días de las elecciones presidenciales, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a los candidatos a respetar la diferencia y promover un ambiente de diálogo y tolerancia.

Sin embargo, el foco de esta noticia son los logros del Gobierno Petro en materia de Reforma Agraria, que han transformado el campo colombiano. Bajo el liderazgo de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, se han implementado tres pilares fundamentales: justicia agraria, redistribución de la tierra y fortalecimiento de la capacidad productiva.

Durante este gobierno, Colombia registró la mayor inversión en la historia del agro, con un presupuesto histórico de 22 billones de pesos corrientes y 24,5 billones en pesos constantes. Esto permitió que 504.000 habitantes rurales salieran de la pobreza multidimensional y 660.000 de la pobreza monetaria.

La justicia agraria se consolidó con la expedición de tres actos legislativos que reconocen al campesinado como sujeto de especial protección, consagran el derecho humano a la alimentación y crean la Jurisdicción Agraria y Rural. Además, se adoptaron 28 decretos para impulsar el Sistema Nacional de Reforma Agraria y se expidieron más de 90 resoluciones estratégicas para proteger cadenas agroalimentarias.

En materia de tierras, se gestionaron 806.082 hectáreas a través del Fondo Nacional de Tierras y se formalizaron 2,2 millones de hectáreas, incluyendo 462.562 hectáreas adquiridas por compra directa, 314.494 por decisiones en procesos agrarios y 29.026 por transferencias sin pago. Las comunidades étnicas recibieron 1,6 millones de hectáreas tituladas y saneadas. También se titularon 452.571 hectáreas de baldíos a personas naturales y se formalizaron 80.541 hectáreas de propiedad privada rural.

Estos avances representan un cambio histórico en la estructura social y agraria del país, promoviendo la equidad y la paz en el campo. A pesar de no haber logrado la Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria en el Congreso, el Gobierno ha sentado las bases para una reforma profunda que beneficia a los sujetos populares del campo colombiano





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