Avanzan las Obras del Metro de Bogotá: Cierres Viales y Rutas Alternas en la Avenida Caracas

La construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá conlleva cierres viales en la avenida Caracas. Se implementarán rutas alternativas para mitigar el impacto en el tráfico. Se detalla el alcance de los cierres y las rutas de desvío.

La construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa progresando significativamente a lo largo de la avenida Caracas, específicamente entre las calles 63 y 67. A partir del 21 de septiembre, se dará inicio a una fase crucial: el traslado de redes de servicios públicos en la zona. Esta etapa de las obras conllevará la implementación de cierres viales , tanto parciales como totales, en puntos estratégicos del sector.

La Empresa Metro de Bogotá ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la fluidez del tráfico vehicular, así como el acceso seguro para peatones y biciusuarios en todo momento. Además, se ha confirmado que el sistema TransMilenio operará con normalidad, manteniendo sus horarios habituales para facilitar la movilidad de los ciudadanos.\Los cierres programados afectarán diversas intersecciones y tramos de la avenida Caracas y calles adyacentes. El primero de estos implica el cierre total de la calle 67 entre la carrera 14A Bis y unos metros al occidente de la carrera 15, sumado al cierre de la carrera 15 entre la calle 67 y un tramo al sur. El segundo cierre se focalizará en la intersección de la avenida Caracas con la calle 64, la cual estará habilitada exclusivamente para peatones y biciusuarios. El tercer punto de cierre será parcial en la intersección de la avenida Caracas con calle 67, manteniendo el flujo vehicular en sentido oriente-occidente, y asegurando el paso peatonal y de bicicletas. El cuarto cierre también será parcial en la intersección de la avenida Caracas con calle 63, preservando el tránsito en sentido occidente-oriente, además del paso peatonal y ciclista. Finalmente, se ha previsto un cierre parcial de la calzada oriental de TransMilenio, sin que esto interrumpa la operación del sistema.\Para minimizar el impacto en el tráfico, la Secretaría Distrital de Movilidad ha autorizado rutas de desvío alternativas. Para los conductores que se dirijan hacia el oriente, se habilitará la carrera 17 en sentido norte, seguida de la calle 69 hacia el oriente, con la opción de utilizar la calle 63. En el caso de los desplazamientos hacia el sur, los vehículos que transiten por la calle 68 deberán tomar la carrera 19 hacia el sur, continuar por la calle 66 hasta conectar con la calle 66A y girar por la carrera 15 en dirección sur. Para aquellos que se dirijan hacia el occidente, quienes circulen por la calle 67 deberán tomar la carrera 14A hasta la calle 68 y continuar desde allí su recorrido. Similarmente, quienes transiten por la calle 64 con destino al occidente tendrán que tomar la calle 13 al sur, seguir por la calle 60 en dirección occidente hasta llegar a la carrera 17, y desde allí retomar la calle 64. La ciudadanía ha sido instada a prestar atención a la señalización vial que se instalará en la zona y a utilizar las rutas alternas durante el periodo de las intervenciones. Para obtener información detallada sobre las obras, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada en la calle 72 #10-34, centro comercial Avenida Chile, local 147. El anuncio de estas obras y sus implicaciones son cruciales para la planificación de los viajes de los ciudadanos y para asegurar la minimización de las molestias causadas por la construcción





