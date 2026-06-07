Avenida 68 de Bogotá alcanza 82% de avance; entrega de grupos clave se proyecta para 2026

El alcalde Carlos Fernando Galán reconoció que la avenida 68 ha sido un dolor de cabeza para la ciudad, pero destacó que su administración ha logrado avances significativos. El proyecto, que incluye intervenciones urbanísticas y ambientales, busca mejorar la movilidad y la calidad de vida en Bogotá.

La alcaldía de Bogotá ha informado que la avenida 68 , una de las obras de infraestructura más importantes y polémicas de la ciudad, registra un avance general del 82 por ciento.

El proyecto, que ha estado rodeado de dificultades y retrasos durante años, afectando a conductores, comerciantes y residentes, ha sido reconocido por el propio alcalde Carlos Fernando Galán como un "dolor de cabeza" para la ciudad. Tras heredar una situación compleja de administraciones anteriores, su gobierno ha logrado impulsar significativos avances en varios frentes.

Por ejemplo, el Grupo 6, entre las calles 46 y 66, pasó de un 33,7 por ciento a un 71 por ciento de ejecución en el último año, mientras que el Grupo 4, entre la calle 13 y la avenida La Esperanza, ya alcanza un 97,6 por ciento y se proyecta su entrega para septiembre. El Grupo 6 tiene como meta de entrega el mes de diciembre.

La meta de la administración es habilitar seis de los nueve grupos que conforman este corredor antes de que finalice el año 2026, con el objetivo de reducir progresivamente las afectaciones a la movilidad de miles de ciudadanos que transitan diariamente por esta zona. Más allá de la vía, el proyecto incluye intervenciones urbanísticas y ambientales integrales: se construirán más de 320.000 metros cuadrados de espacio público, incluyendo 166.000 metros cuadrados de zonas verdes, la siembra y conservación de 5.424 árboles y cerca de 17 kilómetros de ciclorrutas, con el fin de crear un corredor más accesible y sostenible para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

En el balance general de infraestructura vial, el Distrito también ha intervenido más de 5,2 millones de metros cuadrados de malla vial en toda la ciudad, con trabajos de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento. Aunque las críticas por los retrasos históricos persisten, la administración sostiene que los actuales avances permitirán acelerar la entrega de varios frentes de obra en los próximos meses, ofreciendo una mejor conectividad entre diferentes sectores de Bogotá y fortaleciendo la integración con lugares emblemáticos como el Parque Simón Bolívar





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