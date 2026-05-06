Avenida Shakira avanza con la apertura de nuevos tramos en Barranquilla

La transformación de la calle 72, ahora Avenida Shakira, avanza con la apertura de dos nuevos tramos, mejorando la movilidad en Barranquilla. El proyecto ya supera el 70% de avance en su primera fase, con planes para alcanzar el 80% en mayo.

La transformación de la calle 72, ahora conocida como Avenida Shakira , sigue avanzando según lo planeado. Esta semana, las autoridades anunciaron la apertura de dos nuevos tramos que mejoran la movilidad en esta zona de Barranquilla , capital del Atlántico.

El secretario de Obras Públicas del Distrito, Rafael Lafont, confirmó a EL HERALDO que ya se han finalizado los trabajos en los segmentos comprendidos entre las carreras 41 y 43, así como entre las carreras 54 y 58. En estos puntos, solo falta completar el proceso de siembra de las zonas verdes. Los dos tramos ya están abiertos y demarcados, permitiendo el paso de vehículos y peatones.

Estamos a la espera de avanzar con la arborización, pero por ahora se trabaja en la terminación del sembrado de las plantas que formarán parte de las nuevas áreas verdes. Desde la carrera 41 hasta la 43, y desde la carrera 54 hasta la 58, los ciudadanos pueden circular sin problemas, tanto en sus autos como a pie, señaló Lafont.

Con estos dos nuevos tramos en funcionamiento, ya son cinco los segmentos habilitados, sumando un total de 1,8 kilómetros de vía intervenida. Esto representa más del 70% del avance de la primera fase del proyecto, que abarca desde la carrera 38 hasta la carrera 60. Hasta ahora, también están operativos el tramo entre las carreras 38 y 41B, donde se implementaron nuevos parqueaderos lineales, señalización, iluminación y siembra de árboles.

Además, se entregó el sector entre las carreras 44 y 46, un área clave para la movilidad en la zona comercial del corazón de la Avenida Shakira. A mediados de abril, se puso en servicio el tramo entre la carrera 58 y la carrera 60, otro segmento vital para mejorar el flujo vehicular en Barranquilla. El secretario Lafont anunció que durante mayo se entregarán más tramos, alcanzando casi el 80% del proyecto.

Para este mes, se espera habilitar los segmentos entre las carreras 47 y 46, así como entre las carreras 43 y 44. También se trabaja en el tramo entre las carreras 53 y 54. El funcionario distrital transmitió un mensaje de tranquilidad a la comunidad, asegurando que los trabajos avanzan según lo previsto. Hemos progresado significativamente.

Con las entregas de este mes, alcanzaremos casi el 80% del proyecto, y muy pronto seguiremos abriendo tramo por tramo lo que falta, concluyó





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