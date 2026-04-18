Avenida Shakira: Calle 72 renace con importantes tramos listos antes de finalizar abril

La emblemática calle 72 de Barranquilla será rebautizada como avenida Shakira. El Distrito anuncia la próxima apertura de dos importantes tramos de la vía remodelada, que incluye mejoras en pavimento y redes de servicios públicos, con un avance general del 70%.

La vibrante metrópolis se prepara para inaugurar la flamante transformación de la calle 72 , que a partir de ahora rendirá homenaje a la icónica artista global al ser rebautizada como avenida Shakira.

El anuncio, realizado por el secretario de Obras Públicas del Distrito, Rafael Lafont, despeja las dudas sobre el cronograma de la obra, adelantando que dos segmentos clave de esta vital arteria vial serán puestos al servicio de la ciudadanía antes de que concluya el mes de abril, específicamente a partir del día 30. En una revelación exclusiva para EL HERALDO, el funcionario desglosó los significativos avances en la mejora integral de este corredor de 5 kilómetros de longitud. Lafont detalló que los trabajos se concentran en la reparación del pavimento y la renovación completa de las redes de acueducto y alcantarillado en un extenso tramo que abarca desde la carrera 38 hasta la carrera 60, cubriendo una extensión de 2.5 kilómetros por cada calzada, sumando un total de 5 kilómetros. La habilitación inminente incluirá los sectores comprendidos entre las carreras 41 y 43, así como entre las carreras 58 y 54. Con 900 metros lineales ya completados y la adición de 800 metros más en estos nuevos tramos, se alcanzarían 1.7 kilómetros terminados, lo que representa un avance sustancial cercano al 70% de la obra total. El Distrito ha implementado una estrategia de intervención en múltiples frentes, con trabajos en progreso entre las carreras 43 y 44, y también entre las carreras 46 y 47. Se proyecta que estos sectores estén completamente finalizados antes de que termine la primera quincena de mayo, sumando otros 200 metros de avance. El único sector pendiente de intervención se localiza entre las carreras 47 y 49C. El plazo máximo para la entrega total de la obra está fijado para el 30 de agosto, sin embargo, se prioriza la entrega por segmentos a medida que se van concluyendo, permitiendo su uso gradual. Una de las modificaciones más notables es la remoción parcial del bulevar central y la sustitución de postes de iluminación por modernos sistemas con luminarias LED integradas en los andenes, optimizando la estética y funcionalidad de la vía. En cuanto a la arborización, se ha procurado conservar la mayoría de los árboles en buen estado, mientras que aquellos ubicados en el bulevar central, que serán reemplazados, serán reubicados posteriormente en áreas designadas en colaboración con Barranquilla Verde. La Administración Distrital ha extendido un mensaje de comprensión y agradecimiento a los ciudadanos y comerciantes afectados por las molestias inherentes a las obras. "A los comerciantes les decimos que ya estamos terminando. Y para fin de este mes, también van a apreciar un tramo bastante largo, de 800 metros lineales, y entonces, con eso ya se va viendo prácticamente la obra que ya se está terminando. Que tengan un poco de paciencia", manifestó un portavoz de la Alcaldía. Es pertinente recordar las motivaciones detrás de la decisión de nombrar esta vía como avenida Shakira, anunciada por el alcalde Alejandro Char al inicio de las obras. "En las principales ciudades del mundo la gente homenajea a aquel artista que ha hecho mucho por nuestra sociedad, y Shakira ha hecho muchísimo por Barranquilla", declaró Char, reconociendo la profunda huella de la artista en la ciudad. La ambiciosa segunda fase del proyecto contempla la intervención de la importante arteria vehicular desde la carrera 60 hasta la Vía 40, consolidando la mejora de esta vital conexión urbana. La familia de Jacobo Parejo, que ha gestionado un quiosco en la esquina de la calle 72 con carrera 44 durante cincuenta años, ha vivido meses particularmente desafiantes debido a las obras. "La clientela ha bajado bastante. Pero esperemos que por el bien de todos nosotros los comerciantes ya se componga la cosa, ahora arreglen todo acá en la 72", expresó Parejo con esperanza. De manera similar, José González, quien vende cocos en la esquina de la carrera 43, relató la disminución de sus ventas y la dificultad de trabajar en medio del polvo, el ruido y las vibraciones. "Se me han bajado las ventas; el polvo, el ruido y las vibraciones son insoportables. Ojalá que ya terminen esto rápido para trabajar bien", concluyó. La ciudad espera con expectación la culminación de este proyecto, que promete revitalizar uno de sus corredores más importantes y rendir un merecido tributo a una de sus hijas más célebres





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