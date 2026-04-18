Avenida Shakira: La Calle 72 de Barranquilla Se Transforma y Estrena Nombre el 30 de Abril

Dos tramos de la reformada calle 72, que será rebautizada como Avenida Shakira, se abrirán al público el 30 de abril en Barranquilla. Las obras incluyen reparcheo, renovación de redes de acueducto y alcantarillado, y mejoras en la iluminación y arborización. La vía completa se entregará en agosto.

La emblemática calle 72 de Barranquilla pronto lucirá una nueva imagen y llevará el nombre de Avenida Shakira , rindiendo homenaje a la reconocida artista mundial. La noticia fue confirmada por Rafael Lafont, secretario de Obras Públicas del Distrito, quien detalló que se habilitarán dos tramos de esta importante vía el próximo 30 de abril.

Las obras de mejoramiento, que abarcan un total de 5 kilómetros lineales, incluyen la reparación de pavimento y la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado. Actualmente, se están llevando a cabo trabajos de reparcheo entre las carreras 38 y 60, cubriendo aproximadamente 2.5 kilómetros por calzada. Los sectores que estarán operativos a finales de mes son los comprendidos entre las carreras 41 y 43, y entre las carreras 58 y 54. Con estos tramos, se completarán 1.7 kilómetros de obra terminada, lo que representa un avance cercano al 70% del total. El Distrito también informó que se está trabajando en los frentes entre las carreras 43 y 44, y entre las 46 y 47, con la expectativa de que estos sectores queden concluidos antes de que finalice la primera quincena de mayo. El tramo restante por intervenir se ubica entre las carreras 47 y 49C. La fecha límite para la entrega total de la obra está fijada para el 30 de agosto, aunque se irá habilitando al servicio a medida que los tramos se finalicen. Como parte de la transformación, se ha modificado el bulevar central y se han sustituido los postes de iluminación por estructuras metálicas con luminarias LED en los andenes. Respecto a la arborización, se ha preservado la mayoría de los árboles sanos y se están reubicando aquellos que se encontraban en el bulevar central, en coordinación con Barranquilla Verde. Las autoridades han extendido un mensaje de paciencia a comerciantes y ciudadanos que han experimentado inconvenientes debido a las obras, asegurando que la finalización está cerca y que los beneficios serán significativos. El alcalde Alejandro Char, durante el inicio de las obras, explicó que el cambio de nombre a Avenida Shakira responde al deseo de honrar a figuras que han contribuido de manera importante a la ciudad, y Shakira es un claro ejemplo de ello. La segunda fase del proyecto contempla la intervención desde la carrera 60 hasta la Vía 40. Comerciantes como Jacobo Parejo, propietario de un kiosko en la calle 72 con carrera 44 desde hace 50 años, han expresado las dificultades económicas derivadas de la reducción de clientela, pero mantienen la esperanza de una pronta mejora. José González, vendedor ambulante de coco, también ha manifestado su preocupación por la disminución de ventas debido al polvo, el ruido y las vibraciones, esperando que las obras concluyan rápidamente para poder retomar su actividad en condiciones óptimas. La remodelación de la calle 72 no solo busca mejorar la infraestructura vial, sino también revitalizar un sector clave de la ciudad, beneficiando a residentes, comerciantes y visitantes, y fortaleciendo la identidad barranquillera con un nombre que resuena a nivel internacional. La obra representa una inversión significativa en la modernización de la urbe, con el objetivo de ofrecer espacios públicos más seguros, funcionales y estéticos. La sustitución de redes de servicios públicos subraya el compromiso con la mejora integral de la infraestructura, garantizando un servicio más eficiente y duradero. La nueva iluminación LED no solo embellecerá la avenida, sino que también contribuirá a la seguridad y al ahorro energético. La decisión de renombrar la calle 72 como Avenida Shakira ha generado diversas reacciones, pero predomina la idea de reconocer el impacto positivo que la artista ha tenido en la proyección de Barranquilla a nivel mundial y su labor filantrópica. La avenida Shakira se perfila como un nuevo símbolo de la ciudad, fusionando su historia con el reconocimiento a sus figuras más destacadas. La fase posterior de la obra, que se extenderá hasta la Vía 40, consolidará aún más la importancia de esta arteria vial como un eje de desarrollo y movilidad en Barranquilla. La comunidad espera con optimismo la culminación de los trabajos, visualizando una avenida transformada que impulse la actividad económica y mejore la calidad de vida de sus habitantes. El enfoque en la entrega por tramos permite una pronta recuperación de la actividad comercial y una mejor experiencia para los transeúntes. La colaboración entre el Distrito y Barranquilla Verde en la gestión de la arborización demuestra una visión integral del espacio público, buscando un equilibrio entre infraestructura, estética y sostenibilidad ambiental. La avenida Shakira será un testimonio del crecimiento y la ambición de Barranquilla, una ciudad que mira hacia el futuro, honrando su pasado y celebrando a sus talentos. El esfuerzo conjunto de las autoridades, los trabajadores de la construcción y la paciencia de los ciudadanos será recompensado con una obra que transformará positivamente la ciudad. La avenida Shakira se convertirá en un punto de referencia, un lugar para el encuentro, la recreación y el orgullo barranquillero. La inversión en esta infraestructura es una apuesta por el progreso y la modernización de la capital del Atlántico. La comunidad barranquillera aguarda con expectativa la apertura total de la avenida, que promete ser un reflejo del dinamismo y la alegría que caracterizan a la ciudad





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