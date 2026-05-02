Un Airbus A350-900 de China Eastern Airlines impactó su ala izquierda contra un jet bridge en el Aeropuerto Internacional de Shanghái Hongqiao durante las maniobras de posicionamiento. No se reportaron heridos. Se investigan las causas del incidente, apuntando a un error de cálculo en las dimensiones de la puerta de embarque.

Un incidente inusual ha generado preocupación en el concurrido Aeropuerto Internacional de Shanghái Hongqiao . Un avión de pasajeros Airbus A350 -900, perteneciente a la aerolínea China Eastern Airlines y operando el vuelo MU5406, sufrió un impacto con su ala izquierda contra un puente de abordaje, también conocido como jet bridge , durante las maniobras de posicionamiento en la puerta de embarque.

Afortunadamente, las autoridades aeroportuarias y la compañía aérea han confirmado que no hubo heridos como resultado de este suceso. La seguridad de los pasajeros y la tripulación siempre es la prioridad principal, y en este caso, se logró evitar cualquier daño personal. El incidente ha puesto de manifiesto la importancia de la precisión y la atención al detalle en las operaciones aeroportuarias, incluso en las maniobras aparentemente rutinarias en tierra.

Las investigaciones iniciales apuntan a un error de cálculo en las dimensiones disponibles para la maniobra. Se ha descartado cualquier problema de salud o aptitud del comandante del vuelo MU5406. Las pruebas realizadas confirmaron que el piloto no había consumido alcohol y que su visión era óptima al momento del incidente. El análisis preliminar sugiere que el avión intentaba ingresar a una puerta de embarque que resultaba ser demasiado estrecha para sus dimensiones.

El Airbus A350-900 es un modelo de fuselaje ancho con alas de gran envergadura, lo que requiere maniobras de precisión extrema durante el rodaje y el estacionamiento. La complejidad de estas aeronaves modernas exige una coordinación impecable entre la tripulación de vuelo, el personal de tierra y los controladores de tráfico aéreo.

La aerolínea y las autoridades de aviación civil han iniciado una investigación formal para determinar las responsabilidades operativas y evaluar los daños materiales tanto al avión como a la infraestructura del aeropuerto. Se están revisando los procedimientos de seguridad y las comunicaciones entre las diferentes partes involucradas para identificar posibles áreas de mejora y prevenir incidentes similares en el futuro.

Un video del incidente, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, muestra el momento exacto en que el ala izquierda del avión roza la estructura metálica del puente de abordaje. La imagen evidencia la delicadeza de las maniobras en tierra y la importancia de mantener una distancia segura entre la aeronave y las estructuras circundantes.

La investigación en curso se centrará en analizar los datos de vuelo, las grabaciones de las comunicaciones de radio y las declaraciones de los testigos para reconstruir la secuencia de eventos que llevaron al choque. Se prestará especial atención a los procedimientos de guía en tierra, la señalización de las puertas de embarque y la capacitación del personal involucrado en las operaciones de estacionamiento.

Aunque los errores de posicionamiento en tierra son relativamente poco comunes en la aviación comercial moderna, los protocolos de seguridad exigen una revisión exhaustiva cada vez que ocurre un incidente de este tipo. La seguridad aérea es un sistema complejo que depende de la colaboración y la coordinación de múltiples actores, y cualquier fallo en el proceso puede tener consecuencias graves.

China Eastern Airlines ha expresado su compromiso de cooperar plenamente con las autoridades en la investigación y de implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus pasajeros y tripulantes. La aerolínea también ha anunciado que se realizarán inspecciones exhaustivas de su flota de Airbus A350-900 para verificar que no haya daños similares en otras aeronaves.

El incidente ha servido como un recordatorio de la importancia de la vigilancia constante y la mejora continua en la industria de la aviación. La seguridad es una prioridad absoluta, y se deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes y proteger la vida de las personas





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Eastern Airbus A350 Shanghái Hongqiao Accidente Jet Bridge Aviación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Por qué recomiendan lavarse las manos con sal el 1 de mayo? Un rito del Feng Shui con un significado especialCada 1° de mayo, coincidiendo con el inicio de un nuevo ciclo mensual, diversos seguidores de la filosofía china del Feng Shui realizan el ritual de lavarse las manos con sal.

Read more »

El plan que “revive” el norte de Bogotá: Metro llegaría a la Calle 100 con inversión de $3,4 billones¡El Metro de Bogotá crece! China Harbour presenta propuesta formal para llevar la Primera Línea hasta la calle 100. Conozca las nuevas estaciones, costos y el innovador viaducto de 20 metros.

Read more »

¿Por qué recomiendan lavarse las manos con sal el 1 de mayo? Un rito del Feng Shui con un significado especialCada 1° de mayo, coincidiendo con el inicio de un nuevo ciclo mensual, diversos seguidores de la filosofía china del Feng Shui realizan el ritual de lavarse las manos con sal.

Read more »

Proponen ampliar primera línea del Metro de Bogotá hasta la Calle 100La multinacional China Harbour Engineering Company presentó una propuesta para ampliar la Primera Línea del Metro hasta la calle 100 ya está sobre la mesa y avanza como una de las apuestas más ambiciosas para transformar el transporte en el norte de la ciudad.

Read more »

'Sector de vehículos eléctricos en Colombia espera cerrar 2026 con más de 40.000 nuevos': BYDLa empresa de vehículos china aseguró que su misión era bajar la temperatura en el mundo al menos un grado.

Read more »