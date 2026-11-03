Avión privado se estrella en Florida y deja 9 muertos

Un Learjet 60 que viajaba a las Bahamas estrelló en Palm Beach, Florida. Nueve personas fallecieron al impactar la aeronave contra una zona residencial el domingo.

Un avión privado que viajaba con destino a las Bahamas se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach, Florida. La Administración Federal de Aviación confirmó que nueve personas fallecieron en el incidente. La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, Texas, con rumbo al Aeropuerto de North Eleuthera. El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 hora local, lo que equivale a las 17:50 GMT. Los cuerpos se encontraban a bordo de la aeronave cuando impactó contra el suelo.

Detalles del impacto fatal

La aeronave, identificada como un Learjet 60, se estrelló en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven. Nueve personas fallecieron en el accidente. Las imágenes publicadas en redes sociales muestran al avión impactando bruscamente contra el pavimento. El choque generó una enorme bola de fuego que dejó un cráter visible en el suelo. Los expertos preliminares sugieren que se trataba de un jet comercial o privado. La fuerza del impacto fue significativa según los datos obtenidos.

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Investigación de la FAA y NTSB

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se encargarán de la investigación. Ambas agencias publicaron un comunicado oficial sobre el suceso. La aeronave volaba a una altitud de 8.750 pies, que equivalen a unos 2.670 metros. La velocidad vertical máxima registrada fue de más de 32.000 pies por minuto. Esta velocidad equivale a unos 585 kilómetros por hora hacia abajo. Estos datos indican una caída abrupta de la aeronave antes del impacto final. La agencia federal aclaró que el avión era un Learjet 60.

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Cierre de vías y zona afectada

Las calles que se encuentran entre Cresthaven Boulevard y la Décima Avenida Norte permanecen cerradas. El cierre se mantiene hasta nuevo aviso según la oficina del sheriff de Palm Beach. La zona afectada incluye áreas residenciales cercanas al lugar del accidente. Los residentes de la zona han sido informados sobre la situación. Las autoridades continúan trabajando en el lugar de los hechos. La investigación inicial sugiere que el avión se dirigía a las Bahamas. El destino final era el Aeropuerto de North Eleuthera. El incidente ha generado una gran conmoción local.