Avianca ajusta políticas ante restricciones aéreas en EE. UU.

Avianca implementa cambios sin penalidad para viajeros afectados por el cierre temporal del espacio aéreo de EE. UU., ordenado por la FAA el viernes 13 de noviembre.

La aerolínea Avianca ha anunciado un paquete de medidas de protección y modificaciones sin penalidad para sus pasajeros, como respuesta directa a las restricciones temporales impuestas por la Administración Federal de Aviación ( FAA) en territorio estadounidense. Esta orden federal, emitida el viernes 13 de noviembre, ha generado interrupciones significativas en el tráfico aéreo, afectando especialmente las rutas internacionales entre Colombia y Estados Unidos.

Política de flexibilidad para viajeros

Avianca ha habilitado una política de flexibilidad específica para mitigar el impacto en los usuarios afectados por esta situación externa a la operación de la compañía. Los pasajeros con tiquetes programados entre el 13 y el 14 de noviembre, hasta las 11:59 p. m. hora de Colombia, podrán modificar su fecha de viaje.

Also read Parálisis aérea en EE.UU. por fallas en la FAA: 7.000 vuelos afectados

Los clientes incluidos en esta ventana de tiempo pueden viajar hasta 15 días después de su fecha original sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a la disponibilidad de asientos. Avianca se compromete a notificar directamente a los clientes impactados sobre cualquier ajuste y las alternativas disponibles para restablecer sus planes de viaje.

Origen de la restricción aérea

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) detalló que la orden proviene del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC) de la FAA. La medida, registrada mediante el reporte oficial ATCSCC Advisory 111 - National Ground Stop, establece una detención en tierra de alcance nacional.

Advertisement

La restricción rige inicialmente desde las 15:53 hora local hasta las 23:00 del viernes 13 de noviembre. La autoridad estadounidense indicó que podría ampliar esta disposición debido a circunstancias extraordinarias y razones de seguridad operacional. Bajo este esquema, todo el tráfico aéreo previsto para despegar desde terminales estadounidenses hacia Colombia debe permanecer en tierra mientras dure la orden.

Impacto en las rutas internacionales

Los vuelos internacionales que parten desde Colombia hacia Estados Unidos podrán retrasarse o ser reprogramados. Su ingreso al espacio aéreo norteamericano será gestionado y autorizado de forma individual por las autoridades de control de ese país. Avianca confirmó que algunos itinerarios desde y hacia Estados Unidos podrían presentar cambios significativos.

La Aerocivil aclaró que los vuelos nacionales en Colombia y las rutas internacionales hacia otros destinos operan con total normalidad. Sin embargo, solicitó a los viajeros con trayectos hacia o desde territorio estadounidense mantener contacto permanente con su aerolínea antes de desplazarse a los aeropuertos.

Recomendaciones oficiales y monitoreo

Avianca opera bajo los más altos estándares de seguridad y se encuentra monitoreando de manera permanente la situación. La compañía coordina sus acciones con las autoridades aeronáuticas y los aeropuertos involucrados para garantizar la seguridad de sus operaciones. La aerolínea recomienda a sus usuarios revisar el estado de sus vuelos en avianca.com y en su aplicación móvil.

Advertisement

Los viajeros deben mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir actualizaciones precisas. La aerolínea también ha indicado que notificará directamente a los clientes afectados sobre cualquier ajuste en sus vuelos. Los pasajeros deben atender las indicaciones del personal en tierra y utilizar los canales digitales de las compañías para tramitar sus cambios de manera eficiente y segura.