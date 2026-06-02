La aerolínea Avianca anuncia la ampliación de su operación aérea con nuevas frecuencias y más capacidad en rutas estratégicas que conectan América Latina con varias de las ciudades anfitrionas del campeonato de la FIFA 2026.

Avianca aumentará sus vuelos ante la alta demanda por el Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos , Canadá y México . La aerolínea incorporará 1.800 asientos adicionales en rutas desde Bogotá y Quito, además de reforzar su operación hacia ciudades sede del torneo.

Mundial de 2026, Avianca anunció la ampliación de su operación aérea con nuevas frecuencias y más capacidad en rutas estratégicas que conectan América Latina con varias de las ciudades anfitrionas del campeonato. En vuelos que parten de Bogotá con destino a Miami, Dallas y Ciudad de México, así como en la ruta entre Quito y Nueva York. La compañía también informó que los pasajeros tendrán acceso a Business Class Américas en todas sus rutas internacionales dentro del continente.

Asimismo, la tarifa Light incluye equipaje de mano de hasta 10 kilogramos y un artículo personal en vuelos dentro de las Américas. En los trayectos internacionales con una duración superior a tres horas y media, los viajeros contarán con servicio de comidas y bebidas a bordo, de acuerdo con la información suministrada por la aerolínea. La aerolínea indicó que con esta ampliación, tendrá una red de rutas más amplia y flexible para los viajeros.

La compañía también informó que los pasajeros tendrán acceso a Business Class Américas en todas sus rutas internacionales dentro del continente. Asimismo, la tarifa Light incluye equipaje de mano de hasta 10 kilogramos y un artículo personal en vuelos dentro de las Américas. En los trayectos internacionales con una duración superior a tres horas y media, los viajeros contarán con servicio de comidas y bebidas a bordo, de acuerdo con la información suministrada por la aerolínea.

La aerolínea indicó que con esta ampliación, tendrá una red de rutas más amplia y flexible para los viajeros





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