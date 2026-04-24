Avianca Demanda a Pasajera por Agresión y Denuncias de Condiciones Laborales Precarias en JetSmart

Avianca ha demandado a una pasajera por agredir a una empleada en un vuelo. Simultáneamente, el Ministerio de Trabajo ha detectado graves deficiencias en las condiciones laborales y de seguridad en JetSmart Airlines, mientras el sindicato denuncia presiones y obstáculos para la representación laboral.

Avianca ha presentado una demanda legal contra una pasajera como resultado de agresiones dirigidas a una empleada de la aerolínea durante un vuelo que cubría la ruta Montería–Bogotá.

Este incidente ha generado una fuerte respuesta por parte de la compañía aérea, que busca responsabilizar a la pasajera por sus acciones y proteger a sus empleados. La demanda se basa en testimonios de testigos presenciales y evidencia recopilada durante la investigación inicial del incidente. Avianca argumenta que la conducta de la pasajera creó un ambiente hostil e inseguro para la tripulación y los demás pasajeros a bordo.

La aerolínea también enfatiza su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus empleados, y su determinación para tomar medidas enérgicas contra cualquier forma de agresión o acoso. Paralelamente, el Ministerio de Trabajo colombiano llevó a cabo una inspección exhaustiva en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 16 de abril.

Esta inspección, realizada por las inspectoras Jynneth Astrid Gómez Ávila y Silvia Pérez Sanjuanelo del grupo de Riesgos Laborales, se centró en dos aeronaves de JetSmart Airlines SAS, cada una con capacidad para 186 pasajeros. El objetivo principal era evaluar el cumplimiento de las normas contractuales y del Reglamento Aeronáutico Colombiano por parte de la aerolínea. El informe de 29 páginas reveló una serie de deficiencias significativas en las condiciones de trabajo y seguridad.

Entre los hallazgos más destacados se incluyen la falta de higiene en la manipulación de alimentos y bebidas, la realización de una sola limpieza al día, la presencia de residuos de comida en la cabina, cables eléctricos desorganizados, señalización de evacuación obstruida y pisos en mal estado. La inspección también identificó riesgos eléctricos en la sala de tripulación y la falta de entrega adecuada de equipos de protección personal (EPP) a los auxiliares de vuelo.

Las autoridades laborales han exigido a JetSmart Airlines SAS que implemente medidas correctivas urgentes para abordar estas deficiencias y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para sus empleados. Además, el sindicato de trabajadores aéreos ha denunciado presiones y obstáculos por parte de JetSmart Airlines SAS para impedir el acceso de los representantes sindicales a las instalaciones de la empresa.

Según declaraciones de líderes sindicales, existe un clima de miedo entre los trabajadores, quienes temen represalias por denunciar las condiciones laborales precarias. El sindicato ha presentado una queja formal ante las autoridades laborales, solicitando una investigación exhaustiva de las prácticas de JetSmart Airlines SAS y la protección de los derechos de los trabajadores.

Se alega que la aerolínea intenta reducir costos trasladando la carga financiera a sus empleados, precarizando sus condiciones laborales y violando las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. El sindicato también ha expresado su preocupación por el impacto de la futura reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, que entrará en vigor en Colombia a partir del 15 de julio de 2026, y ha solicitado que se garantice que esta reforma se aplique de manera justa y equitativa a todos los tripulantes de mando y de cabina.

La situación ha generado un debate público sobre la necesidad de fortalecer la supervisión y el cumplimiento de las normas laborales en el sector aéreo, y de proteger los derechos de los trabajadores frente a las prácticas empresariales abusivas. El sindicato ha instado a la Superintendencia de Transporte a investigar las denuncias y tomar medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros y empleados





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