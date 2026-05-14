Avianca demanda a pasajero por incidente en vuelo Bogotá-Madrid

Avianca emprende acciones legales en Colombia y España tras un incidente que obligó al regreso de un vuelo y causó cuantiosas pérdidas económicas.

La aerolínea Avianca ha anunciado formalmente el inicio de una serie de acciones legales tanto en territorio colombiano como en España contra un pasajero involucrado en un incidente grave durante el vuelo AV10.

Este vuelo, que operaba la ruta entre Bogotá y Madrid el pasado diez de mayo, se vio obligado a interrumpir su trayectoria y regresar al aeropuerto de origen en la capital colombiana debido al comportamiento disruptivo de un individuo a bordo. Esta situación no solo representó un caos logístico, sino que afectó directamente los planes de viaje de doscientas setenta y seis personas y provocó pérdidas económicas que superan los cuarenta mil dólares estadounidenses.

La compañía ha sido enfática en que no tolerará conductas que pongan en riesgo la integridad de la operación ni la tranquilidad de quienes viajan en sus aeronaves. Desde la perspectiva de la alta dirección, Felipe Gómez, quien se desempeña como vicepresidente de asuntos públicos y sostenibilidad de la compañía, ha subrayado que la prioridad absoluta de la organización es garantizar la seguridad operacional y responder con celeridad ante cualquier situación que comprometa la convivencia y el respeto mutuo dentro de la cabina.

Gómez señaló que se ha observado un incremento preocupante en los casos de pasajeros disruptivos en la industria aérea a nivel global. Según sus declaraciones, este fenómeno impacta directamente la seguridad de los vuelos, la salud mental de la tripulación y la experiencia de los pasajeros, lo que hace imperativo coordinar esfuerzos con las autoridades gubernamentales para implementar medidas correctivas y preventivas más severas.

Un punto crítico mencionado por el directivo es que la agresividad en los vuelos no está necesariamente ligada al consumo de bebidas alcohólicas, rompiendo el mito de que el alcohol es el único detonante de estos conflictos. Por ello, Avianca solicita que se establezcan sanciones claras y mecanismos de denuncia eficientes que permitan inhibir estos comportamientos.

En este sentido, la empresa ha comenzado a aplicar medidas contractuales estrictas, llegando incluso a la terminación unilateral del contrato de transporte para aquellos usuarios que violen las normas de seguridad. Asimismo, se resaltó que actualmente existe un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca restringir la capacidad de viajar de aquellas personas que alteren el orden a bordo, instando a la Aeronáutica Civil a crear un registro o mecanismo de control para que estas acciones tengan consecuencias reales en futuros viajes.

Finalmente, la aerolínea recordó la importancia jerárquica y operativa del capitán de la aeronave, quien posee la autoridad final y las potestades legales para tomar decisiones críticas, incluyendo el retorno al aeropuerto si considera que el entorno es inseguro. El papel de los tripulantes de cabina también fue destacado, ya que su función trasciende la atención al cliente; están rigurosamente entrenados para monitorear las condiciones de seguridad y reportar cualquier anomalía al mando del avión.

La empresa concluye que, sin sanciones ejemplares y una regulación robusta, no habrá incentivos suficientes para que los pasajeros cambien sus conductas disruptivas, reiterando que la dignidad de la tripulación y la seguridad de los pasajeros son principios innegociables de la aviación moderna





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