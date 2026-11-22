Tras una agresión física a una empleada en Cartagena, Avianca denuncia 572 incidentes en 2025 y solicita al Congreso regular la sanción a viajeros conflictivos.

Una trabajadora de la aerolínea Avianca resultó lesionada después de que una pasajera la agrediera física y verbalmente durante el proceso de abordaje en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. El incidente ocurrió el viernes 20 de noviembre cuando la mujer intentó viajar con una mascota que no cumplía los requisitos de transporte exigidos por la compañía.

La agresión y la intervención policial

El altercado tuvo lugar en el counter durante el abordaje del vuelo AV8569 con destino a Cali. Según informaron fuentes de la Policía de Cartagena, la mujer fue detenida por el delito de lesiones personales y trasladada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía. La empleada identificada como Daniela sufrió laceraciones en la piel y recibió atención médica preliminar en el área de sanidad del aeropuerto antes de ser estabilizada.

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Avianca confirmó que activó sus protocolos de seguridad inmediatamente después de la agresión. La aerolínea solicitó la intervención de las autoridades policiales y acompañó a la trabajadora en todo el proceso de denuncia legal. La compañía anunció que emprenderá acciones legales contra la agresora para exigir responsabilidades penales por los daños causados al personal.

Presión para regularizar el transporte aéreo

Ante este episodio, Avianca aprovechó para insistir públicamente en que Colombia necesita una regulación específica para prevenir y sancionar los comportamientos violentos dentro de los aeropuertos y a bordo de los aviones. La compañía pidió al Congreso de la República avanzar con rapidez en el trámite del proyecto de ley sobre pasajeros disruptivos que busca establecer mecanismos claros para responder ante viajeros que agredan al personal.

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La iniciativa legislativa pretende regular casos donde los viajeros incumplan las instrucciones de seguridad o alteren el desarrollo de las operaciones de vuelo. Como referencia internacional, la aerolínea mencionó las medidas adoptadas en Brasil, donde ya entraron en vigor disposiciones que contemplan multas económicas y restricciones para abordar vuelos a quienes incurran en este tipo de conductas violentas o irrespetuosas.

Estadísticas de violencia y próximos pasos

La situación se agrava con las cifras reportadas por la compañía, que advirtió haber contabilizado 572 episodios relacionados con viajeros disruptivos en el año 2025. En lo que va del año 2026, la aerolínea ha superado ya la marca de 500 incidentes similares, lo que evidencia un aumento preocupante en la conflictividad durante los viajes aéreos en el país.

Además de la presión legislativa, Avianca solicitó a la Aeronáutica Civil que utilice sus facultades reglamentarias para expedir una normativa que permita crear listas restrictivas de pasajeros. Estas listas tendrían como objetivo impedir el acceso a vuelos a individuos previamente identificados como involucrados en incidentes de violencia o comportamiento inapropiado dentro de la infraestructura aeroportuaria nacional.