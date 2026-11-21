El exmilitar Héctor Bernal denuncia que Avianca no le permitió viajar con Gladiador, su perro de apoyo emocional, por restricciones de tamaño que generaron controversia.

La aerolínea Avianca enfrenta una nueva controversia tras negar el embarque al sargento retirado Héctor Bernal y a Gladiador, su perro de apoyo emocional. El conflicto surgió cuando la compañía aérea aplicó sus normativas de transporte en contra del veterano colombiano, quien alega que su animal es fundamental para su bienestar psicológico.

El caso de Héctor Bernal y Gladiador

Héctor Bernal, un exmilitar con más de 20 años de servicio en las fuerzas armadas, publicó en redes sociales que Avianca le impidió viajar junto a su mascota. Bernal explicó que, tras perder a sus padres y a tres hermanos, Gladiador se convirtió en su única familia y en su principal apoyo emocional.

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El sargento retirado destacó que su perro lo ayudó a superar el duelo y las batallas internas que enfrentó durante su retiro del uniforme. Aseguró que el animal es su estabilidad y la razón por la que sigue de pie, describiendo su vínculo como vital para su salud mental.

Política de Avianca y restricciones de equipaje

La aerolínea colombiana sostiene que su negativa se basó en las políticas vigentes para el transporte de mascotas. Según el centro de ayuda de Avianca, los perros de soporte emocional pueden viajar en cabina si cumplen con ciertas dimensiones. El contenedor debe ser flexible y no exceder los 55 centímetros de largo, 35 de ancho y 25 de alto.

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Además, la normativa indica que estos animales deben permanecer bajo el asiento delantero durante el vuelo. Para vuelos de mayor peso o si no caben en las dimensiones permitidas, la política permite el transporte en bodega sin costo adicional, siempre que se realice la gestión previa a través del centro de contacto antes de la salida del vuelo.

Reacciones públicas y debate sobre empatía

La denuncia de Héctor Bernal generó una ola de solidaridad en internet, con miles de usuarios compartiendo su historia y criticando la decisión de la aerolínea. Muchos destacaron la labor de los animales de apoyo emocional en el tratamiento de secuelas emocionales en veteranos de guerra y personal militar retirado.

Bernal cuestionó que las restricciones de tamaño se apliquen sin considerar la naturaleza del vínculo entre él y Gladiador. En su mensaje, el exuniformado solicitó humanidad y respeto por la salud mental, afirmando que detrás de cada certificado de apoyo emocional hay una historia de resiliencia y una persona luchando por su bienestar.