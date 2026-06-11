Avianca y Migración Colombia Impulsan el Uso de Biomig con Beneficios Exclusivos para Viajeros

Una nueva alianza busca agilizar los trámites migratorios en Colombia mediante el sistema de biometría de iris, ofreciendo millas y descuentos a quienes se registren.

En un esfuerzo conjunto por modernizar la experiencia de viaje y optimizar los flujos de pasajeros en las principales terminales aéreas del país, Avianca y Migración Colombia han anunciado el lanzamiento de una innovadora campaña diseñada para incentivar el registro de los ciudadanos colombianos en la plataforma Biomig .

Este sistema representa un avance significativo en la gestión de fronteras, ya que utiliza tecnología de vanguardia basada en el reconocimiento biométrico del iris, permitiendo que los procesos de verificación migratoria se realicen de manera automatizada y sumamente eficiente. El objetivo principal de esta iniciativa es reducir drásticamente los tiempos de espera en los controles migratorios, logrando que el paso por estos puntos se complete en un tiempo inferior a un minuto, eliminando así las largas filas y el estrés asociado a los trámites burocráticos tradicionales al momento de ingresar o salir del territorio nacional.

Para fomentar la adopción masiva de esta herramienta tecnológica, las entidades han establecido un programa de recompensas muy atractivo que estará vigente desde el 9 de junio hasta el 31 de julio de 2026. Los viajeros colombianos que completen exitosamente su proceso de enrolamiento en Biomig podrán optar por uno de dos beneficios exclusivos: la entrega de 5.000 millas LifeMiles o un código promocional equivalente a 25 dólares estadounidenses, el cual podrá ser redimido como un descuento en la compra de vuelos internacionales operados por la aerolínea Avianca.

Este incentivo no solo busca premiar la disposición del usuario a adoptar nuevas tecnologías, sino que también pretende dinamizar el mercado de viajes internacionales, facilitando que más colombianos exploren el mundo mientras utilizan un sistema de tránsito más fluido y seguro. El proceso para obtener estos beneficios ha sido diseñado para ser intuitivo y accesible.

En primer lugar, los usuarios deben acercarse a uno de los puntos de registro habilitados, los cuales se encuentran estratégicamente ubicados en las ciudades de Bogotá y Medellín. Específicamente, los interesados pueden realizar su registro en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la sede regional de Migración Colombia en el departamento de Antioquia, y en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Una vez que el ciudadano haya realizado la captura de sus datos biométricos, deberá escanear un código QR proporcionado en el sitio, completar un formulario digital con su información personal y esperar la validación de los datos por parte de las autoridades responsables. Es fundamental resaltar que la entrega del incentivo está estrictamente sujeta a esta verificación, y una vez confirmada la validez del registro, el usuario recibirá las instrucciones detalladas para redimir sus millas o su descuento.

La implementación de Biomig se enmarca en una estrategia más amplia de digitalización del Estado y mejora de la competitividad turística de Colombia. Al automatizar la verificación de identidad, se minimizan los errores humanos y se incrementa la seguridad nacional, ya que la biometría del iris es uno de los métodos de identificación más precisos y difíciles de falsificar que existen actualmente.

Además, este despliegue tecnológico llega en un momento crucial, ya que Avianca ha anunciado un incremento en la frecuencia de sus vuelos y la apertura de nuevas conexiones hacia diversas ciudades que serán sedes del Mundial 2026. La expectativa de un aumento masivo en el flujo de pasajeros hace que herramientas como Biomig sean indispensables para evitar el colapso de las terminales aéreas y garantizar que la infraestructura migratoria esté a la altura de los eventos globales.

Finalmente, es importante destacar que esta alianza entre el sector público y el privado subraya el compromiso de Colombia con la innovación. La transición hacia aeropuertos inteligentes no solo beneficia al viajero frecuente, sino que posiciona al país como un referente regional en la adopción de tecnologías aplicadas a la seguridad y el transporte.

Se invita a toda la ciudadanía a aprovechar esta ventana de tiempo para registrarse, mejorar su experiencia de viaje futura y obtener beneficios tangibles en sus próximos destinos internacionales. La modernización de los procesos migratorios es un paso esencial para fortalecer el turismo y facilitar la movilidad humana en un mundo cada vez más interconectado y digital





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