Un periodista relata su viaje de cuatro días a San Francisco, organizado por Avianca y San Francisco Travel, explorando la cultura local y tecnología.

El periodista llega a San Francisco el jueves diecinueve de octubre tras una invitación conjunta de Avianca y San Francisco Travel, la oficina de prensa de la ciudad. Esta estadía programada durará cuatro días, culminando con su regreso a Colombia el domingo veintidós de octubre, ofreciendo una ventana exclusiva a la experiencia turística y cultural de la metrópoli californiana.

La llegada se produce a las once de la noche en el Grand Hyatt, un establecimiento construido en 2014 adyacente al aeropuerto que garantiza silencio absoluto. Durante la primera cena, el autor prueba el tradicional chicken and waffles bajo la supervisión de Edwin, jefe de bebidas y alimentos de origen salvadoreño nacido en Houston. Posteriormente, el grupo visita las instalaciones del aeropuerto que albergan museos sobre aviación y galerías dedicadas a la historia de los derechos de la comunidad LGBTI.

Also read Ximena Santaolalla denuncia abuso de su padrastro Francisco Aguirre Gómez

La exploración urbana continúa con un traslado en vehículo Uber Toyota hacia el Beacon Grand Hotel, ubicado estratégicamente en la calle de los tranvías icónicos. Inaugurado en 1928, el hotel destaca por su escalera de mármol y techos con bóvedas de estilo renacentista europeo, ofreciendo vistas a la calle Powell y a los sistemas de transporte público que definen la infraestructura histórica de la ciudad.

Advertisement

El recorrido por Union Square incluye la observación de tiendas multietapa como Nike y Nintendo, seguido de un viaje en tranvía decorado con temática de Halloween. Durante el trayecto, el conductor manual, de piel trigueña, interactúa con los pasajeros mientras la ciudad muestra su lado tecnológico, ejemplificado por la presencia de vehículos autónomos pilotados por inteligencia artificial a velocidades cercanas a los 60 kilómetros por hora.

La experiencia culinaria y cultural se intensifica con una visita a un café brasilero donde el idioma predominante es el portugués, situado cerca de la bahía. El itinerario finaliza explorando pasajes comerciales con restaurantes de pesca y asados, consolidando la inmersión en la diversidad gastronómica y la atmosfera vibrante que caracteriza a San Francisco para visitantes internacionales.