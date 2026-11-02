Avioneta Cessna se estrella en Pachuca y deja dos muertos

Una avioneta matrícula XB-AZG cayó en zona comercial de Pachuca el lunes 2 de noviembre. Dos personas fallecieron y múltiples cuerpos de emergencia respondieron al incidente en Hidalgo.

El lunes 2 de noviembre, una tragedia aérea sacudió a la capital del estado de Hidalgo cuando una avioneta se estrelló contra una zona comercial en Pachuca, México. El siniestro dejó como saldo oficial dos víctimas fatales tras el impacto violento de la aeronave sobre la vía pública.

Detalles del accidente en Venta Prieta

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo confirmó preliminarmente las dos muertes ocurridas durante el incidente. La aeronave, identificada con la matrícula XB-AZG, se precipitó a un costado de la avenida El Tezontle, ubicada específicamente en la colonia Venta Prieta. Inmediatamente después del choque, el fuselaje se incendió, lo que complicó las labores de rescate y extinción.

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Respuesta multisectorial ante la emergencia

El desplome obligó al cierre inmediato de la avenida El Tezontle y movilizó a numerosos organismos de socorro para atender la crisis. Participaron activamente el Ejército mexicano, el Cuerpo de Bomberos de Hidalgo, policías estatales y municipales, así como personal de Protección Civil.

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Propietarios y datos técnicos registrados

Los reportes señalan que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó las defunciones de los ocupantes. De acuerdo con registros de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la avioneta era un modelo Cessna T210N y estaba registrada a nombre de Grupo Aeroespacial Avspace S. A. de C. V.

Investigación pendiente y contexto regional

Hasta el momento del reporte, no se habían divulgado las identidades de las personas fallecidas ni detalles sobre el recorrido previo. Tampoco se había establecido oficialmente qué provocó la caída sobre la avenida. La investigación deberá determinar las condiciones operativas y factores causales. Este evento ocurre un día después de otra tragedia aérea en Estados Unidos donde nueve ocupantes de un Learjet 60 murieron en Florida.