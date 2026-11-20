Seis personas sobrevivieron con lesiones leves cuando una avioneta Piper PA-46 perdió potencia y cruzó la carretera Monterrey-Nuevo Laredo en Apodaca.

Una avioneta Piper PA-46 perdió control y potencia durante el despegue en el Aeropuerto Internacional del Norte de Apodaca, Nuevo León, la tarde del miércoles 18 de noviembre. La aeronave, operada por la empresa Casago, atravesó la carretera Monterrey -Nuevo Laredo entre el tráfico vehicular y terminó envuelta en llamas al otro lado de la vía.

Secuencia del accidente en la vía principal

El incidente ocurrió hacia la 1:50 p.m. hora local, a la altura del kilómetro 24 de la carretera libre a Laredo. Según Protección Civil de Nuevo León, la aeronave perdió potencia poco después de iniciar la maniobra de despegue, lo que la obligó a salir del perímetro aeroportuario y atravesar la transitada vía entre tractomulas, buses y carros particulares.

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Las imágenes captadas por un conductor muestran el momento en que la avioneta se arrastra por el pavimento antes de detenerse y comenzar a arder. La columna de humo negro fue visible desde distintos puntos del norte del área metropolitana de Monterrey, mientras el tráfico continuaba su marcha a escasos metros de la aeronave destrozada.

Intervención de las autoridades y seguridad de los ocupantes

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México confirmó que los seis ocupantes, dos tripulantes y cuatro pasajeros, sobrevivieron con lesiones leves que no ameritaron hospitalización. Los pasajeros salieron de la aeronave por sus propios medios y se pusieron a salvo antes de que el fuego avanzara.

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Bomberos de Nuevo León, Protección Civil estatal y municipal, y paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato para sofocar las llamas y atender a los presentes. La autoridad aeronáutica no ha establecido oficialmente qué provocó la pérdida de potencia, por lo que la causa del accidente sigue en investigación administrativa.

Impacto en la infraestructura vial y operativa

El accidente obligó al cierre de ambos sentidos de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, una de las principales rutas de conexión entre Monterrey y la frontera con Estados Unidos. Las operaciones del Aeropuerto del Norte también se suspendieron durante la contingencia, generando filas kilométricas de vehículos.

Los restos de la aeronave fueron retirados de la vía en horas de la noche y trasladados a una zona del aeropuerto para su inspección. Este hecho se suma a otros accidentes de aviación menor registrados en las últimas semanas en México, lo que ha colocado la atención en la operación de aeronaves ligeras en aeropuertos regionales.