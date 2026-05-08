Avisos sobre viajes al Mundial de Fútbol 2026 para hinchas colombianos

Este texto da información sobre cómo puede ser más económico para los hinchas colombianos viajar al Mundial de Fútbol 2026 debido a la caída del dólar y a cómo se han afectado los costos con respecto al Mundial de Catar 2022.

Viajar al Mundial de Fútbol 2026 se perfila como una alternativa más asequible para los hinchas colombianos desde el punto de vista económico. La reciente caída del dólar frente a los niveles registrados hace cuatro años ha generado un alivio importante en los costos del viaje.

Según estimaciones citadas por La República, acompañar a la Selección Colombia en sus tres compromisos iniciales del torneo podría costar alrededor de un 23 % menos, lo que representa un ahorro cercano a los $7,8 millones por persona. En total, un viaje que incluya los costos de tiquetes aéreos, alojamiento, alquiler de vehículos y entradas a los estadios podría costar alrededor de $26,2 millones, mientras que en el ciclo anterior habría superado los $34 millones bajo una tasa de cambio más alta.

La baja del dólar ha influido de manera directa en todos los componentes del viaje, impulsando la demanda de paquetes turísticos y la creación de rutas específicas para los aficionados





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