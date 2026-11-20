Amazon Web Services abre su primera infraestructura propietaria en Bogotá para reducir latencia y mejorar seguridad, marcando un hito en la nube local.

Amazon Web Services (AWS) ha dado un paso estratégico fundamental en el mercado latinoamericano al inaugurar su primer centro de datos propietario en Colombia. Esta nueva infraestructura, ubicada en Bogotá, representa la primera vez que uno de los gigantes globales de la nube opera hardware propio en el país, eliminando la dependencia de terceros o arrendamientos de instalaciones. La instalación garantiza que AWS controle totalmente la propiedad, el mantenimiento y la operación del equipo, asegurando estándares de seguridad y rendimiento directamente desde la fuente.

Inauguración y control total de la infraestructura

La apertura de este centro de datos marca un cambio significativo en la estrategia operativa de la compañía en la región. A diferencia de los modelos anteriores o competidores que utilizan instalaciones compartidas, AWS declara ser la única propietaria del hardware y la infraestructura física. Esta autonomía permite a la compañía gestionar directamente la eficiencia energética, la seguridad física y la disponibilidad de los recursos tecnológicos sin intermediarios. La instalación se conecta mediante una red privada de alto ancho de banda a la región de AWS más cercana, permitiendo a los clientes integrar seamlessly sus operaciones con el resto de los servicios globales de la plataforma.

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Este movimiento llega aproximadamente dos meses antes del décimo aniversario de la operación directa de AWS en Colombia, programado para enero de 2027. Antes de 2017, la compañía atendía a empresas colombianas a través de socios comerciales y equipos que viajaban desde centros de datos en Brasil y México. La presencia actual se ha consolidado hasta convertir la oficina de Bogotá en la segunda más grande de AWS en América Latina, superada únicamente por la sede de São Paulo, con un equipo de trabajo más de quince veces mayor al inicial.

Liderazgo empresarial y sectores financieros

El adopción de esta nueva zona está liderada por actores clave de la economía nacional. Bancolombia, una de las instituciones financieras más importantes del país, ha anunciado su uso inmediato de esta infraestructura. Álvaro Carmona, vicepresidente de Servicios de Tecnología de Bancolombia, afirmó que la nueva capacidad permite ampliar las capacidades para modernizar su tecnología, mejorar la eficiencia arquitectónica y reducir los tiempos de respuesta. Esta decisión responde a la necesidad crítica de fortalecer la resiliencia de los servicios financieros frente a altas demandas transaccionales.

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Además del sector bancario, el centro de datos será utilizado por Grupo Gelsa y Casa Toro, a través de su unidad tecnológica Nebula. Otros socios estratégicos de AWS, incluyendo Blend, Escala 24/7, GFT, DFX5 y Pragmacomentado, también se integrarán a la red local. La baja latencia es un factor determinante para estas empresas, especialmente en sectores como el comercio de precios dinámicos, donde las plataformas de vuelos o entretenimiento deben ajustar tarifas en segundos según la oferta y la demanda global. Para transacciones financieras que pasan por múltiples nodos, la proximidad física del servidor es esencial para evitar fallos o retrasos críticos.

Tecnología y servicios especializados

La nueva zona de Bogotá ofrece capacidades técnicas avanzadas diseñadas para entornos de alta exigencia. Incluye instancias de cómputo de séptima generación, específicamente los modelos C7i, M7i y R7i de Amazon EC2. Además, se implementa Amazon EBS Local Snapshots, una función que guarda copias de seguridad dentro de la misma zona geográfica, reduciendo aún más los tiempos de recuperación ante desastres. Próximamente, la infraestructura incorporará Amazon RDS, el servicio administrado de bases de datos, permitiendo a las empresas alojar servidores, bases de datos y almacenamiento en Bogotá sin gestionar su propia infraestructura física.

La estrategia también incluye servicios de entrega de contenido optimizado. AWS mantiene copias de la información más consultada dentro de Colombia para garantizar una entrega rápida a los usuarios finales. Este enfoque en el rendimiento local se complementa con esfuerzos de capacitación técnica. En 2020, la compañía firmó una alianza con el SENA para formar a 150.000 estudiantes, respondiendo a la crisis de talento digital exacerbada por la pandemia, cuando la necesidad de digitalización aumentó cinco veces lo proyectado. Hoy, la oficina colombiana atiende no solo al mercado local, sino también a pequeñas y medianas empresas de habla hispana en otras regiones.

Impacto económico y expansión global de AWS

La inversión en esta infraestructura refleja la confianza de Amazon en el crecimiento sostenido de la nube. En el tercer trimestre de 2026, las ventas de AWS alcanzaron los 45.984 millones de dólares, un aumento del 39% interanual. Este segmento representa el 23% de los ingresos totales de Amazon, pero aporta el 63% de la utilidad operativa de la compañía, consolidándose como su mayor fuente de ganancias. Para sostener esta expansión, Amazon casi duplicó su gasto de capital en efectivo durante los primeros nueve meses del año, llegando a 172.200 millones de dólares, frente a los 89.900 millones del año anterior.

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La mayor parte de estos fondos se destinó a infraestructura tecnológica para AWS, con compromisos futuros de clientes que superan los 578.000 millones de dólares. La compañía opera actualmente en más de 30 áreas metropolitanas de seis continentes, ofreciendo servicios a startups, grandes corporaciones y gobiernos. Esta nueva planta en Bogotá se suma a su red global, que también incluye regiones en Buenos Aires, Lima, Querétaro, Río de Janeiro y Santiago de Chile, reforzando su posición como el proveedor líder de servicios de computación, almacenamiento y bases de datos en la región.