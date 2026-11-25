Guía para apoyar a negocios de Villavicencio tras la explosión del 23 de noviembre cerca a la Gobernación del Meta. Contactos y métodos de donación.

En las vísperas de la temporada decembrina, diversos comerciantes ubicados en Villavicencio enfrentan un panorama económico incierto y difícil. La situación crítica comenzó la noche del lunes 23 de noviembre con la detonación de un carro bomba cerca de la Gobernación del Meta. Este ataque violento dejó 24 personas heridas y causó estragos significativos en varios edificios aledaños, afectando directamente el tejido comercial de la zona.

Daños a establecimientos comerciales en Villavicencio

La explosión destruyó parcialmente algunos establecimientos y provocó daños graves en otros espacios. Muchos pequeños empresarios se encuentran ahora sin sus lugares de trabajo habituales y han perdido su principal fuente de ingresos debido a la infraestructura dañada. Esta circunstancia ha obligado a muchos dueños de negocios a buscar alternativas urgentes para mantener la actividad económica o iniciar procesos de reconstrucción.

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Iniciativa social liderada por influencer @Ni el presidente

Ante esta problemática, creadores de contenido y ciudadanos en Colombia han organizado iniciativas solidarias para asistir a los negocios perjudicados. Una de las campañas más visibles es la impulsada por el influencer conocido en la plataforma Instagram bajo el nombre de usuario @Ni el presidente. Este creador publicó un recorrido detallado por los establecimientos que sufrieron los mayores perjuicios y exhortó a la población general a realizar compras para reactivar estas economías.

Guía de contacto para comprar en negocios afectados

Para facilitar la ayuda directa, se han habilitado canales de comunicación específicos para cada comercio implicado en la zona. El local Cuero y Style ofrece bolsos y carteras de cuero en diversos tamaños, aceptando pedidos al número WhatsApp 320 290 8471. Talabartería Llanera, que vende sillas y aperos para caballos, puede contactarse al 310 298 2212. Crediópticas vende gafas y monturas al 301 548 7245, e Imagen y Belleza comercializa productos capilares al 320 357 0829. Además, el restaurante Frutos Naturalmente ofrece desayunos y sándwiches para pedidos.

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Apoyo económico para panadería completamente destruida

Adicionalmente, una panadería en la zona quedó completamente demolida por la onda expansiva y sus propietarios buscan recursos para reconstruir la estructura física. El influencer @Ni el presidente invitó a sus seguidores a realizar aportes monetarios, incluso cantidades mínimas, para permitir que el negocio pueda rehabilitarse. La campaña busca asegurar que los propietarios puedan recuperar su sustento y volver a abrir el local, con el propósito de que la comunidad pueda comprar allí nuevamente.

Procedimientos y canales oficiales de donación

Las personas interesadas en contribuir financieramente deben revisar la cuenta de Instagram @Ni el presidente para consultar los medios de pago habilitados. Esta información incluye las cuentas bancarias específicas donde se pueden realizar las transferencias o aportes. El objetivo final de esta iniciativa coordinada es evitar que los comerciantes enfrenten aislados las devastadoras consecuencias económicas de la explosión, facilitando que los locales puedan reabrir sus puertas próximamente.