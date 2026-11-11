Ayudas estatales al 10% tras terremoto de 2023 dejan a 776.000 damnificados sin solución

El gobierno colombiano sigue con el 10% de ayuda prometida al terremoto de 2023, dejando a 776.000 afectados esperando asistencia y reconstrucción en varias regiones.

En la madrugada del 10 de agosto de 2023 la sismo que dejó 300 muertos y 260.000 damnificados sigue marcando la vida de los habitantes de las zonas afectadas. Tres meses después, la población continúa esperando las ayudas prometidas por el Gobierno, que solo llegan al 10 por ciento del total necesario.

Ayudas estatales apenas llegan al 10 por ciento

Según la Defensoría del Pueblo, la cifra total de recursos necesarios para la reconstrucción asciende a 58,29 billones, mientras únicamente se han identificado 8,21 billones. El déficit se sitúa en 50,08 billones, lo que condiciona la entrega de subsidios y el restablecimiento de viviendas.

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El municipio de Dosquebradas, en Risaralda, se posiciona como el segundo con mayor nivel de afectación, tras Pereira. Su secretaria de Planeación, Lina Mondragón, manifestó que la municipalidad ha gestionado demoliciones y refugios temporales, mientras los kits de mercado se coordinan con el sector privado.

Reclamaciones de afectados y falta de respuestas institucionales

Óscar Ortiz, propietario de un apartamento demolido el 3 de septiembre en Dosquebradas, denunció que solo recibió un subsidio temporal en septiembre; el segundo sigue sin respuesta pese a la exigencia de la alcaldía. La falta de acompañamiento del gobierno local provocó que su familia se sintiera desatendida.

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El presidente Abelardo de la Espriella visitó la zona hace dos semanas y exhortó al alcalde Roberto Jiménez a relajarse, pues la administración central "traerá las soluciones". No obstante, la tensión entre el funcionario local y el resto de autoridades persiste, según la declaración de Ortiz.

Registro único de damnificados y dudas sobre su usabilidad

El Registro Único de Damnificados (RUD) es requisito para recibir las ayudas. La Defensoría del Pueblo denunció que el proceso de incorporaciones posteriores es inexistente, lo que dificulta que las familias que quedaron fuera del registro puedan acceder al subsidio.

Para corregir inconsistencias, la Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De Desastres (UNGRD) ha abierto nuevamente la plataforma. Aún así, el número de inconsistencias en Risaralda supera las 70.000, mientras que en Pereira, con 3.098 familias pendientes, la expectativa de recuperación se extiende entre 12 y 18 meses.

Impacto en la vivienda y la seguridad de la población

El subsidio de arrendamiento, establecido en 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses, resulta insuficiente para cubrir las necesidades de las familias en el tiempo estimado de reconstrucción.

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La escasez de viviendas disponibles ha obligado a varias familias a regresar a localidades con menores condiciones de seguridad y sanidad, empeorando la vulnerabilidad de la región tras el terremoto.

Responsabilidad de las entidades territoriales y próximos pasos

Mientras las entidades nacionales y departamentales siguen recaudando recursos, las autoridades locales están presionando por una mayor rapidez en la entrega de ayudas y en la apertura del registro de damnificados.

La Defensoría del Pueblo seguirá monitoreando los avances para asegurar que el 90 por ciento restante de las ayudas llegue a quienes la necesitan, antes de la fecha límite de recuperación oficial del gobierno colombiano.