Azpitia: El Balcón del Cielo Peruano, un Oasis de Pisco y Aventura

Descubre Azpitia, un encantador valle cerca de Lima, Perú, famoso por su producción de pisco, su gastronomía, sus paisajes y sus emocionantes actividades de aventura. Un destino perfecto para una escapada de fin de semana.

Desde lo alto del valle de Mala, Azpitia se revela como un oasis verde y luminoso. A tan solo dos horas de Lima, Perú, este pequeño paraíso, conocido como el balcón del cielo, es una terraza natural con vistas al río y, en los últimos años, se ha consolidado como un destino esencial para los amantes de la buena comida, el aire puro y, sobre todo, una experiencia auténtica en torno al pisco.

Entre viñedos, un sol casi constante y una gastronomía que exalta los sabores del campo, este rincón del sur peruano se ha transformado en un refugio ideal para desconectar del estrés cotidiano. En el encantador distrito de Santa Cruz, perteneciente a la provincia de Cañete, se ubica Sarcay, una de las bodegas más galardonadas de Perú.

Allí, Elías Onayram, especialista y productor, no solo elabora pisco de alta calidad, sino que también guía a los visitantes en recorridos fascinantes cada fin de semana.

“Nos esforzamos por que las personas vivan todo el proceso, desde pasear entre las vides hasta llegar a la sala de cata”, explica Onayram. Los meses de diciembre y enero son especialmente recomendables para visitar los viñedos, ya que es cuando las uvas alcanzan su madurez y muestran su forma. En Sarcay, los tours abarcan la totalidad de la planta de producción, donde se observa cómo las uvas son desgranadas, maceradas, prensadas y fermentadas.

Posteriormente, se lleva a cabo la destilación: el líquido hierve en alambiques de cobre y, tras un proceso meticuloso, se obtiene el preciado cuerpo del pisco.

“En nuestro caso, diseñamos el pisco con una graduación alcohólica de 42 grados. Lo dejamos reposar entre nueve meses y un año para que se estabilice y desarrolle sus complejos aromas”, detalla Onayram. Esta experiencia culmina en una sala especialmente diseñada para la cata. En un ambiente de silencio y sin aromas externos, los asistentes aprenden a distinguir los matices visuales, olfativos y gustativos de cuatro variedades principales: puros no aromáticos, aromáticos, acholado y mosto verde.

“No se trata simplemente de una degustación, sino de una experiencia sensorial completa donde el visitante aprende a reconocer la esencia única del pisco”, enfatiza el especialista. Más allá de las fechas ideales para recorrer los viñedos, el mes de marzo también es una excelente opción para visitar Azpitia y sumergirse en la experiencia completa del pisco, ya que coincide con la vendimia, la cosecha y las festividades asociadas.

En las bodegas, las celebraciones suelen incluir la tradicional pisa de uva —donde los racimos se trituran con los pies descalzos para extraer el mosto—, música en vivo, deliciosa comida y la alegría de una tradición arraigada. El resto del año, el valle de Mala continúa siendo un remanso de paz, y entre las laderas y los viñedos que bordean el río Mala, el visitante puede elegir entre una amplia gama de actividades llenas de adrenalina.

El canopy es una de las más populares: un recorrido aéreo que atraviesa el valle y ofrece una vista panorámica inigualable del paisaje. También se pueden realizar emocionantes rutas en cuatrimoto, que exploran senderos de tierra, pendientes y miradores desde donde se aprecia la exuberancia de los viñedos y los campos de cultivo. Otra parada obligatoria es el columpio extremo, instalado en la zona alta del valle, desde donde se obtiene una panorámica espectacular del río.

Columpiarse allí, literalmente sobre el vacío, es una experiencia breve pero intensa que se ha convertido en un símbolo del lugar y en protagonista de innumerables fotografías en las redes sociales. Después de la aventura, el descanso se encuentra garantizado gracias a una excelente oferta gastronómica. Azpitia cuenta con una variada selección de restaurantes campestres, muchos de ellos con terrazas al aire libre y vistas impresionantes del valle.

En sus menús no faltan los camarones frescos, la tradicional sopa seca con carapulcra —un guiso típico que refleja la fusión de las culturas culinarias indígena y afroperuana—, los saltados criollos y las carnes a la parrilla. Si aún queda espacio, se recomienda probar los helados y las cremoladas de pura fruta de la Casa de la Cremolada, un establecimiento emblemático del pueblo.

Con un clima soleado casi durante todo el año, Azpitia es un destino perfecto para una escapada de fin de semana. Es una experiencia donde la aventura se entrelaza con la belleza de los viñedos y el sonido del valle acompaña cada paso, como en un cuento de hadas. El clima de Azpitia es templado y soleado la mayor parte del año, lo que permite disfrutar de frutas frescas y productos locales.

Si la visita se planea para un solo día, se recomienda llegar antes del mediodía, especialmente los fines de semana, ya que los restaurantes campestres suelen llenarse rápidamente. Para llegar en coche, el trayecto desde Lima toma aproximadamente dos horas por la Panamericana Sur. A la altura del kilómetro 75-80, se debe tomar el desvío por el puente San Andrés, pasando por el distrito de Mala, y continuar unos 15 kilómetros hasta Azpitia, disfrutando de las vistas panorámicas del valle.

En autobús, se puede tomar uno con destino a Mala y, desde allí, continuar en transporte público o mototaxi hasta el pueblo. Azpitia ofrece diversas opciones de alojamiento para todos los tipos de viajeros. Hay casas de campo con piscina y áreas verdes, ideales para familias o grupos; hospedajes sencillos con vistas al valle para quienes buscan comodidad sin gastar mucho, además de zonas seguras para acampar, pensadas para los más aventureros





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