Bárrios: Particularidades y constante tema del fraude en las elecciones presidenciales

Alejandra Barrios, directora de la MOE, alerta sobre las particularidades de las elecciones presidenciales y la constante presencia del tema del fraude, en una noticia publicada en el sitio web oficial.

En estas elecciones, en las que se conocerá quién será el reemplazo de Gustavo Petro como presidente de la República, tienen sus particularidades, según Alejandra Barrios , directora de la MOE .

Comenzando por la altísima desinformación que desde las redes sociales hay entre los electores y las acciones violentas en las zonas rojas de orden público que provienen de los distintos grupos al margen de la ley. Además, hay una creciente duda que se teje alrededor de las autoridades electorales. Se ha cambiado y mucho, digamos, pero sigue teniendo una constante que es el tema del fraude y la falta de confianza.

La alta desinformación, la violencia y la desconfianza son algunos de los puntos clave de esta noticia. Haz clic aquí para leer la noticia en un único clic





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