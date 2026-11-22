Familiares reportan la desaparición de Gabriel Cárdenas, estudiante de la Universidad de los Andes, tras tomar una moto el 19 de noviembre. Se solicita información urgente al 321 430 3462.

Las autoridades y familiares se encuentran en una intensa búsqueda por Gabriel Cárdenas Morales, un joven estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes que lleva desaparecido desde el jueves 19 de noviembre. La situación ha generado una gran preocupación en su entorno cercano y en la comunidad académica debido a la repentina falta de contacto con él.

Detalles de la Última Visto y Características Físicas

Gabriel Cárdenas Morales fue visto por última vez el pasado 19 de noviembre, fecha que marca el inicio de las búsquedas. Según relatan sus familiares, el joven tomó una motocicleta a través de una aplicación móvil con destino a la universidad, sin embargo, nunca llegó a su destino final. Este hecho constituye la línea base de la investigación actual.

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Se describe a Gabriel Cárdenas como un joven de 16 años de edad, lo cual contrasta con la mención inicial de 17 años en otras fuentes, por lo que se mantiene la edad declarada por la familia en el reporte oficial. Su estatura es de 1,73 metros y posee una contextura física delgada. Estos datos morfológicos son cruciales para la identificación visual por parte de la ciudadanía.

En cuanto a sus rasgos físicos distintivos, se indica que tiene piel blanca, cabello castaño oscuro y ojos de color café. Como una seña particular innegable, Gabriel presenta un piercing en la región frontal de su rostro. Estos detalles específicos permiten discriminar con mayor precisión entre posibles avistamientos erróneos y el caso real.

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Llamado a la Ciudadanía y Contacto Oficial

La familia de Gabriel Cárdenas ha hecho un llamamiento directo y urgente a la ciudadanía para colaborar con la localización del joven. Solicitan que cualquier persona que tenga información sobre su paradero, por mínima que sea, se comunique de inmediato con las autoridades competentes. La colaboración del público es considerada vital en las primeras fases de estas investigaciones de personas desaparecidas.

El número de contacto principal habilitado para recibir reportes es el 321 430 3462. Este canal debe ser utilizado exclusivamente para informar sobre posibles avistamientos o pistas que puedan conducir al hallazgo de Gabriel. Se instará a la población a no difundir información no verificada, sino a canalizar los datos por la vía oficial.

Impacto Social y Pasos Siguientes en la Investigación

La desaparición de un estudiante de la Universidad de los Andes ha impactado negativamente en la comunidad educativa y en los círculos sociales del joven. Las autoridades están trabajando para establecer una cronología precisa de los movimientos de Gabriel después de que abandonara el punto de recogida de la motocicleta el 19 de noviembre.

No se ha reportado la presencia de un rescate o un hallazgo definitivo hasta la fecha de este reporte, lo que mantiene la categoría de caso abierto. La prioridad inmediata sigue siendo la recuperación segura de la vida de Gabriel Cárdenas Morales. Cualquier nuevo detalle emergente en la investigación será crucial para acotar las zonas de búsqueda y las posibles rutas tomadas por el joven.