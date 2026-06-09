Búsqueda urgente de Mariana Cándela Sandoval, menor desaparecida en Bogotá

Una niña de 13 años, Mariana Cándela Sandoval, desapareció en Bogotá tras salir de su casa en Kennedy. Fue vista por última vez en Timiza y su último contacto fue a las 4 a.m. del martes. La familia la busca y autoridades activaron protocolos.

Una familia en Bogotá busca desesperadamente a una menor de edad de 13 años que desapareció después de salir de su vivienda en la localidad de Kennedy .

Según los reportes, la niña, identificada como Mariana Cándela Sandoval, fue vista por última vez alrededor de las 5 de la tarde del lunes festivo, 8 de junio, en el sector de Timiza. El último contacto que los padres tuvieron con ella fue hacia las 4 de la madrugada del martes, cuando se conectó a redes sociales para comunicarse, pero desde entonces no ha respondido llamadas ni mensajes, lo que ha incrementado la alarma y la preocupación en su núcleo familiar.

Mariana mide aproximadamente 1,48 metros, tiene tez blanca, ojos verdes y cabello castaño con las puntas teñidas de verde, un detalle distintivo que puede ayudar en su identificación. En el momento de su desaparición, vestía un jean ancho de color gris y una blusa negra ajustada. Ante la falta de información sobre su paradero, la familia ya interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Las autoridades han sido solicitadas para activar los protocolos de búsqueda y localización en varios puntos de la ciudad, con el fin de encontrar a la menor lo antes posible y garantizar su integridad. Se teme que la niña pudiera estar acompañada por un hombre, un dato que se está investigando para poder dar con su ubicación. La comunidad y las autoridades están siendo alertadas para colaborar con cualquier información que conduzca a su rescate.

Este caso ha generado una gran consternación en la capital colombiana, recordando la necesidad de estar atentos a la seguridad de los menores y de actuar rápidamente ante cualquier señal de alerta. La familia pide ayuda a la ciudadanía para compartir cualquier dato relevante que pueda ayudar a encontrar a Mariana, mientras se realizan las diligencias pertinentes para esclarecer lo sucedido





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