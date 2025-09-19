Bad Bunny Enfrenta Demanda por Uso Indebido de la Imagen de una Vivienda en Puerto Rico

Un hombre de 84 años demanda a Bad Bunny por presuntamente utilizar la imagen de su casa en Humacao sin autorización para la escenografía de sus conciertos y material audiovisual. El demandante alega engaño y solicita una indemnización millonaria.

El reconocido artista puertorriqueño, Bad Bunny , se encuentra en medio de una controversia legal de gran envergadura. Román Carrasco, un hombre de 84 años, ha interpuesto una demanda civil en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, alegando uso indebido de la imagen de su propiedad en Humacao .

Carrasco afirma que el equipo del cantante reprodujo, sin su consentimiento expreso, la apariencia de su residencia para la creación de ‘La Casita’, un elemento central en los conciertos y material audiovisual del álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’. La demanda detalla que los rasgos arquitectónicos y el estilo de la vivienda fueron replicados en un cortometraje promocional y en las presentaciones en vivo, lo que derivó en una afluencia de visitantes que buscan fotografiarse frente a la propiedad, alterando su privacidad y tranquilidad. Además, el demandante denuncia que miembros del equipo de producción lo engañaron para que firmara un consentimiento digital sin explicarle el alcance del acuerdo, agravando la situación por su incapacidad para leer y escribir. Esta situación lo dejó en desventaja frente a la magnitud mediática y comercial del proyecto, según sus abogados.\La defensa de Carrasco argumenta que la exposición pública de su vivienda, utilizada como referencia para la escenografía de Bad Bunny, ha generado una situación insostenible. La propiedad se ha convertido en un punto de atracción para los seguidores del artista, quienes comparten imágenes en redes sociales y, supuestamente, incluso la utilizan en productos comerciales, sin que Carrasco reciba compensación alguna por ello. La acusación de engaño en la firma del consentimiento digital es un punto crucial en la demanda, ya que el demandante afirma que no se le explicó la naturaleza del documento ni se le brindó la oportunidad de comprender el alcance de su autorización. Los abogados de Carrasco sostienen que esta maniobra fue deliberada y aprovechó su vulnerabilidad. El monto de la indemnización solicitada por Carrasco asciende a aproximadamente seis millones de dólares, una suma que refleja los daños emocionales, el uso indebido de la imagen de su vivienda y el enriquecimiento ilícito que, según él, ha experimentado el equipo de Bad Bunny. Carrasco alega haber recibido un pago inicial de alrededor de 5.200 dólares por la grabación del cortometraje, sin ser informado de que la imagen de su casa sería utilizada para la escenografía de los conciertos. La disputa legal se produce mientras Bad Bunny finaliza su exitosa residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’ en el Coliseo de Puerto Rico, donde ‘La Casita’ ha sido un elemento icónico.\El caso ahora se encuentra en manos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el cual deberá analizar meticulosamente las pruebas presentadas por ambas partes. El tribunal deberá determinar si la recreación de la vivienda de Carrasco constituye una infracción de los derechos de propiedad e imagen o si, a pesar de las similitudes, el uso de la réplica cuenta con la debida autorización o respaldo legal. Las implicaciones de este caso son significativas, no solo para Bad Bunny y Román Carrasco, sino también para la industria del entretenimiento en general. La decisión del tribunal podría establecer un precedente importante en lo que respecta al uso de imágenes de propiedades privadas en proyectos comerciales y artísticos. Hasta el momento, ni Bad Bunny ni las compañías vinculadas al proyecto han emitido declaraciones públicas sobre el caso, lo que añade un elemento de expectación a la resolución de esta disputa legal. La atención mediática y la expectación del público se centran en el desenlace de este conflicto, que podría tener un impacto significativo en la carrera del artista y en los derechos de las personas





minuto30com / 🏆 13. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Bad Bunny Demanda Propiedad Intelectual Humacao La Casita Derechos De Imagen Tribunal De San Juan Música Conciertos Puerto Rico

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Bad Bunny, el gran protagonista de los Latin Grammy 2025 con 12 nominacionesEl artista puertorriqueño logró consolidar el éxito de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF)', su séptimo trabajo publicado el pasado 5 de enero, en tres de las categorías reina.

Leer más »

“Alta demanda” en hospitales de Soledad por la crisis de ESE UNAUno de los más afectados con la sobreocupación ha sido el Hospital Universidad del Norte, que ha registrado un incremento del 150 % en consultas de urgencias.

Leer más »

Promigas dice que Colombia debe seguir importando gas para atender demanda internaJuan Manuel Rojas reveló que el próximo año el déficit llegará a un 20 % y no descartó un reajuste un reajuste en las tarifas entre un 32 y un 40 %.

Leer más »

Demandaron a Bad Bunny por casa utilizada en ‘Debí tirar más fotos’Un hombre de 84 años, identificado como Román Carrasco Delgado, recientemente interpuso una demanda en contra del cantante y compositor Bad Bunny por utilizar la imagen de su casa como parte de la escenografía de su residencia en Puerto Rico.

Leer más »

Bad Bunny dará un concierto gratis: cuándo y dónde seguir la transmisión, así será en ColombiaUna transmisión global marcará la despedida del artista con un show histórico que conecta cultura, música y orgullo boricua.

Leer más »

Top 10 de los artistas más escuchados en Spotify: Bad Bunny supera a ShakiraBad Bunny lidera en Spotify, y cuatro cantantes colombianos destacan entre los más escuchados.

Leer más »