Bad Bunny sorprende en la Met Gala con un disfraz de anciano y Maluma anuncia nuevo álbum

Bad Bunny impactó en la Met Gala 2026 al aparecer transformado en un anciano, mientras que Maluma compartió su felicidad personal y anunció el lanzamiento de un nuevo álbum musical.

La Met Gala 2026 ha sido testigo de deslumbrantes apariciones y transformaciones sorprendentes, y entre las más comentadas de la noche se encuentra la del astro del reguetón puertorriqueño Bad Bunny .

El cantante, conocido por su estilo vanguardista y su capacidad para romper esquemas, llegó a la alfombra roja personificando a un anciano, una elección que generó una ola de reacciones y especulaciones. Su disfraz, aunque sencillo en apariencia, fue sumamente efectivo. Bad Bunny se presentó con cabello canoso, arrugas cuidadosamente elaboradas y un bastón, simulando las dificultades de movilidad asociadas con la edad avanzada.

Su atuendo se completó con un elegante traje negro, que contrastaba con la extravagancia que a menudo caracteriza a la Met Gala. A pesar de la curiosidad de la prensa, el “conejo malo” optó por no realizar declaraciones, limitándose a sonreír y saludar a los periodistas acreditados.

Su presencia en la gala, bajo el tema ‘La moda es arte’, fue interpretada por muchos como una reflexión sobre el paso del tiempo, la belleza en todas las etapas de la vida y la capacidad de la moda para trascender las convenciones. La metamorfosis de Bad Bunny no solo captó la atención del público, sino también la de sus colegas artistas, quienes expresaron su admiración por su audacia y creatividad.

Su aparición en la Met Gala 2026 se suma a su larga lista de momentos icónicos y reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes y provocadores de la actualidad. La elección de un disfraz tan radical y alejado de su imagen habitual demuestra su compromiso con la experimentación y su deseo de desafiar las expectativas.

Por otro lado, el cantante colombiano Maluma también brilló en la alfombra roja de la Met Gala, compartiendo su felicidad personal y profesional. El artista de 32 años reveló que se encuentra en un momento especialmente positivo en su vida, tanto en el ámbito laboral como en el personal.

Maluma destacó su deseo de formar una familia más grande y confesó que está “practicando” para tener más hijos, lo que desató una ola de comentarios y felicitaciones en las redes sociales. El cantante también enfatizó su anhelo de llevar una vida cotidiana lo más normal posible, alejada de los focos y el escrutinio público.

Expresó su gusto por realizar actividades simples como ir al supermercado y llevar a su hija al colegio, valorando la tranquilidad y la privacidad que le brindan estas rutinas. Maluma reside actualmente en una isla con una población reducida, un entorno que describió como “muy ‘cool’” y que le permite disfrutar de una vida más relajada y conectada con la naturaleza.

El cantante también resaltó el significado de su presencia en la Met Gala, un evento de gran prestigio y exclusividad, como un ejemplo de que la dedicación y el esfuerzo pueden llevar a alcanzar los sueños. Además de su felicidad personal, Maluma aprovechó la oportunidad para anunciar el lanzamiento de su próximo álbum, que estará disponible el próximo 15 de mayo.

El cantante reveló que este nuevo trabajo musical estará marcado por un enfoque más personal y emocional, con canciones que surgirán “desde el corazón”. Maluma expresó su entusiasmo por compartir su nueva música con sus fans y prometió un álbum lleno de sinceridad y autenticidad. El artista también compartió su alegría por poder asistir a la Met Gala por cuarta vez, destacando que cada año disfruta más de la experiencia.

Para Maluma, estar en la gala sigue siendo un “sueño” y se siente “demasiado bonito” formar parte de un evento tan importante en el calendario cultural neoyorquino. Su presencia en la Met Gala no solo representa un reconocimiento a su talento y éxito musical, sino también una oportunidad para celebrar la cultura latina y mostrar al mundo la riqueza y diversidad de su música.

La combinación de su felicidad personal, su compromiso con la familia y su pasión por la música hacen de Maluma un artista completo y un ejemplo a seguir para muchos jóvenes latinos





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bad Bunny Maluma Met Gala 2026 Reguetón Música Moda Alfombra Roja Nuevo Álbum Familia Celebridades

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Entre flores blancas y expectativa por Beyoncé: así arrancó la Met Gala 2026 en Nueva YorkLa Met Gala 2026 abrió este lunes su tradicional alfombra blanca con una presentación en vivo de bailarines y cantantes que interpretaron I Wanna Dance with Somebody, de Whitney Houston, antes de dar paso a la llegada de las celebridades invitadas.

Read more »

Con actuación musical y un desfile, inicia la Met Gala 2026Celebridades de todo el mundo llegan al gran evento benéfico luciendo atuendos únicos y llamativos en la alfombra blanca bajo el concepto “La moda es arte”.

Read more »

Maluma sorprendió en la Met Gala de Nueva York e hizo estos dos anunciosMaluma hizo su aparición en la alfombra roja de la Met Gala, pese a que inicialmente no estaba contemplada su precencia.

Read more »

Maluma dice en la gala del Met que está “practicando bastante para tener más hijos”El artista de 32 años reivindicó una vida cotidiana alejada de los focos y aseguró que intenta ser “una persona normal y corriente”.

Read more »

Meryl Streep no va a la Met Gala tras enterarse que Jeff Bezos es principal patrocinadorMeryl Streep rechazó la invitación a la Met Gala tras el anuncio de Jeff Bezos como patrocinador principal en esta nueva edición del evento.

Read more »

Met Gala 2026: protestas, boicot y críticas opacan el glamour del eventoDOLAR

Read more »