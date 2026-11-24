Los artistas confirmados para la ceremonia del 5 de enero de 2027 en Brasilia son Bad Bunny y Roger Waters, apoyos clave en la campaña de Lula da Silva.

El músico puertorriqueño Bad Bunny y el líder de Pink Floyd, Roger Waters, se presentarán en vivo el 5 de enero en la capital de Brasil para la ceremonia de toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva. Este evento marca el inicio del cuarto mandato del presidente, quien asumió el cargo tras derrotar a Flavio Bolsonaro en las elecciones de octubre. La información fue divulgada por el periodista Lauro Jardim, columnista del reconocido diario O Globo, quien detalló los planes para la celebración oficial.

Confirmación artística del 5 de enero 2027

La presentación en directo de ambos artistas se llevará a cabo durante la fiesta organizada por la primera dama Janja, evento que ha sido bautizado informalmente como Janjapalooza 2. Se espera que la lista de participantes crezca antes de finalizar la semana actual, añadiendo más nombres a la programación oficial. Esta confirmación sitúa a Bad Bunny y Roger Waters como figuras centrales del cartel musical de la próxima investidura presidencial.

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Artistas en negociaciones para el festival

Además de los confirmados, el diario O Globo reporta que otros músicos están en conversaciones avanzadas para participar en la gala. Entre los nombres mencionados se encuentra el cantante francés Manu Chao y el guitarrista estadounidense Tom Morello, exintegrante de la banda Rage Against the Machine. Estas negociaciones buscan replicar el éxito y la magnitud del evento anterior, asegurando una presencia internacional de primer nivel en la ceremonia.

Recursos y logística de la toma de posesión

Se prevé que el evento sea similar al Festival del Futuro realizado durante la primera investidura de Lula en 2023, donde se instalaron dos escenarios en la Explanada de los Ministerios de Brasilia. Para la ceremonia de 2027, el Gobierno del Distrito Federal estima recibir cerca de un millón de personas en la capital durante los preparativos y las festividades. La infraestructura incluirá servicios completos y una amplia oferta gastronómica dispuesta para el público asistente, asegurando la logística para la gran afluencia esperada.

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El papel musical en la campaña electoral

Bad Bunny y Roger Waters desempeñaron un rol significativo durante la reñida contienda electoral en Brasil, donde Lula perdió en la primera vuelta con una desventaja de 2.2 millones de votos. El artista portorriqueño autorizó y cedió los derechos de autor de su canción Lo Que Le Pasó a Hawái, del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, para que Lula utilizara una versión adaptada en portugués durante su campaña. Esta estrategia musical fue clave para conectar con diversos segmentos de la electorado.

Declaraciones y resultado de las elecciones

Por su parte, Waters publicó en octubre un video en sus redes sociales expresando su respaldo total a Lula da Silva, describiéndolo como un hombre honesto que ha trabajado por los ciudadanos toda su vida. El músico británico también lanzó críticas contra la oposición y su candidato Flávio Bolsonaro. La segunda vuelta se realizó el 25 de octubre, con Lula ganando con un 51,8% de los votos, consolidando su retorno a la presidencia para la toma de posesión en el Palacio del Planalto.