Bahamón critica a Petro por IVA 19% en cafetería durante Cumbre Asoexport

Germán Bahamón de la FNC denunció el impacto del IVA del 19% en la cadena cafetera durante la Cumbre Asoexport. El director advierte riesgos fiscales y propone cambios productivos para mantener la competitividad colombiana.

Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, rompió su silencio institucional durante el cierre de la 90.ª Cumbre Cafetera de Asoexport. En un discurso directo y sin rodeos, el dirigente señaló al expresidente Gustavo Petro Urrego como el principal responsable de la actual crisis económica del país. Esta intervención marcó un punto de inflexión en la relación entre el gremio y el gobierno, dejando atrás la prudencia que caracterizó los últimos cuatro años de mandato.

La advertencia de Bahamón no fue solo política, sino profundamente técnica y fiscal. El gerente de la FNC alertó sobre las graves consecuencias que tendría la implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 19% para toda la cadena de valor del café. Sostenió que esta medida impositiva generalista podría desestabilizar la competitividad del aparato agroexportador, poniendo en riesgo un sector que ha sido pilar del desarrollo económico nacional durante casi un siglo.

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Crisis Fiscal y Responsabilidad Política Directa

La Federación Nacional de Cafeteros exige la recuperación inmediata de la estabilidad de las finanzas públicas, reconociendo que el ajuste fiscal requiere sacrificios tanto de las empresas como de los ciudadanos. Sin embargo, Bahamón hizo énfasis en que estas medidas de contención no deben comprometer la capacidad productiva del sector primario. El gerente señaló que el café, desde su etapa de pergamino hasta el tostado, así como los sistemas de riego y maquinaria agrícola, no pueden soportar una tarifa general del 19%. Considera que aplicar esta tasa uniforme ignoraría las condiciones específicas de un sector estratégico y vulnerable.

Estrategia Comercial y Mercados Globales

El panorama del mercado global del café ha cambiado drásticamente, pasando de 105 millones de sacos en 2001 a 177 millones el año pasado. Las proyecciones actuales apuntan a alcanzar los 200 millones de sacos para 2030, lo que representa una oportunidad enorme pero también una exigencia de transformación. Bahamón admitió que la FNC no está tranquila con las cifras estancadas de producción y exportación de los últimos diez años, indicando que las decisiones tomadas en el pasado ya no son adecuadas para la realidad actual.

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La nueva estrategia debe partir de las necesidades reales de los compradores internacionales, abandonando la lógica de producir sin saber si habrá quién compre. El objetivo es transformar la economía colombiana aprovechando el café como motor, lo que implica una mayor industrialización nacional. Se busca que Colombia capture una mayor proporción del valor agregado mediante productos procesados y nuevas presentaciones, en lugar de limitarse a exportar únicamente materia prima verde. Esta evolución es clave para mantener el liderazgo en un mercado que exige calidad y diferenciación.

Incremento del Consumo Interno y Nuevas Variedades

Además de la proyección externa, la FNC identifica un gran potencial en el mercado local. Actualmente, el consumo per cápita en Colombia es de cerca de 2,6 kilogramos, una cifra muy por debajo de los cuatro kilogramos de Costa Rica y los 6,1 kilogramos de Brasil. Bahamón calcula que existe espacio para elevar el consumo nacional de 2,5 millones de sacos hasta alcanzar cuatro millones. Para lograrlo, es necesario impulsar campañas y modificar los hábitos de consumo interno, complementando la oferta de exportación.

En el ámbito técnico, la Federación trabaja en la identificación de segmentos comerciales previamente ignorados. Tras la crisis de la roya de 2008, cuando la producción cayó hasta los 7 millones de sacos, la prioridad fue la recuperación científica con Cenicafé. Ahora, se han desarrollado variedades como Celestra, Cocoon y Castalia para competir en nichos de especialidad. También se presenta la variedad Fronterra para tierras bajas y el Castillo 2.0, enfocándose en construir mercados sólidos y no solo entregar semillas a los productores.