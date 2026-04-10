“Bailando con el dolor”: La Fibromialgia Hecha Poesía por Erika Montilla

La escritora barranquillera Erika Montilla transforma su experiencia con la fibromialgia en una conmovedora obra literaria, “Bailando con el dolor”, que explora la fragilidad humana y ofrece consuelo a quienes padecen enfermedades crónicas.

Lo que comenzó como una necesidad de expresar emociones, se transformó en una obra literaria profundamente humana. “Bailando con el dolor”, el libro más reciente de Erika Montilla, escritora originaria de Barranquilla, emergió de un momento de gran complejidad: el diagnóstico de fibromialgia, una condición que alteró radicalmente su vida física, emocional y profesional.

Montilla, quien previamente se desempeñó en áreas como ingeniería de sistemas, logística y gestión empresarial, había cultivado la poesía desde los 11 años, pero nunca se había atrevido a compartirla públicamente. Fue la intensidad del dolor crónico, acompañado de insomnio, fatiga, niebla mental, ansiedad y depresión, lo que la impulsó a reconectar con la escritura como una herramienta vital de supervivencia. En una entrevista con EL HERALDO, la autora expresó que la escritura fue inicialmente una vía de escape, una necesidad de desahogo. Este impulso creativo inicial fue reforzado por la recomendación de una psicóloga que la acompañaba en su proceso terapéutico, quien le sugirió plasmar sus sentimientos en palabras. Lo que Montilla no anticipó fue el descubrimiento de una voz poética tan potente. El primer poema que escribió en este contexto, titulado ‘Dancemos’, no solo marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, sino que también inspiró el nombre del libro. A partir de ese momento, la escritura dejó de ser un ejercicio puramente íntimo y se convirtió en un puente para afrontar la fibromialgia, según relató la autora. \En “Bailando con el dolor”, Erika invita a los lectores a explorar “la geografía invisible del cuerpo que sufre y del alma que persiste”. A través de una voz íntima y personal, la autora construye una narrativa poética donde el dolor no se limita al sufrimiento, sino que también se manifiesta como un agente de transformación. Cada poema se presenta como un diálogo con el cuerpo y una conversación con la mente, en un esfuerzo constante por reconciliarse con los propios límites. La fibromialgia, una enfermedad a menudo incomprendida incluso en el ámbito médico, se convirtió en la esencia de esta obra, que explora la fragilidad humana sin caer en el victimismo. Montilla describe su experiencia como una “danza” entre el dolor y la esperanza, entre la herida y la belleza que resurge tras enfrentar la enfermedad. Esta dualidad es un hilo conductor a lo largo de todo el libro. La autora afirma que escribe “para existir, para sobrevivir a lo que tengo, y mi dolor lo volví poesía”. Más allá de la catarsis personal, su escritura ha adquirido un significado colectivo. Sus poemas han sido compartidos con pacientes en cuidados paliativos y personas que lidian con enfermedades crónicas, creando una conexión emocional profunda. \El impacto de esta obra literaria ha superado las expectativas iniciales de su autora. Erika compartió cómo lectores de diferentes países, como España, Senegal y Bolivia, le han escrito para expresar que su libro se ha convertido en un refugio. “'Cuando tengo dolor lo busco, lo leo, y es mi consuelo’. Así me dijo uno de ellos”, relató Montilla. Otros lectores, incluso, la han contactado tras recibir diagnósticos recientes, buscando orientación, comprensión o simplemente un espacio para ser escuchados. La soledad es una de las mayores dificultades asociadas al dolor crónico, y el hecho de que su escritura proporcione compañía a otros es, para Montilla, lo más gratificante. Esta conexión con sus lectores ha llevado a la autora barranquillera a planear la creación de una comunidad de apoyo, consciente de la necesidad de espacios de escucha y empatía para las personas que enfrentan estas condiciones. Además, Montilla no esconde las dificultades inherentes a vivir con fibromialgia, desde el escepticismo social hasta las limitaciones físicas y emocionales que impactan la vida cotidiana. La enfermedad afecta no solo el cuerpo, sino también las relaciones, la estabilidad laboral y la salud mental de quien la padece. Con este libro, la escritora abre un camino para abordar las enfermedades invisibles a través del arte y la sensibilidad. Actualmente, Montilla trabaja en proyectos literarios que continúan explorando el dolor en sus múltiples dimensiones. Está escribiendo una novela que relata una historia familiar, vinculada a la violencia en Colombia, abordando el duelo y las emociones colectivas. También está trabajando en otro libro de poesía centrado en diversas formas de dolor





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