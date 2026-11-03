Bajaj lidera ventas de motos en octubre con crecimiento interanual del 24,7%

El mercado de motocicletas en Colombia registró 123.214 unidades en octubre. Bajaj, Suzuki y Honda encabezaron las ventas, consolidando un crecimiento sostenido del sector durante el primer trimestre del año.

El mercado colombiano de motocicletas experimentó un dinamismo significativo durante el mes de octubre, registrando un total de 123.214 nuevas unidades matriculadas. Este volumen representa un incremento sustancial del 24,72% en comparación con el mismo período del año 2025, evidenciando la resistencia y el apetito de consumo en el sector de dos ruedas. A pesar de esta positiva proyección anual, las cifras mostraron una contracción mensual del 3,06% respecto a septiembre, cuando se contabilizaron 127.098 unidades, lo que sugiere una estacionalidad marcada en el cierre del trimestre.

Liderazgo de marcas y participación de mercado

La empresa Bajaj consolidó su posición dominante en el ranking de ventas, encabezando el listado con 19.227 motocicletas registradas y asegurando una participación de mercado del 15,6%. Suzuki ocupó el segundo lugar en la competencia, vendiendo 19.170 unidades, mientras que Honda se mantuvo firme en la tercera posición con 17.880 ventas. El fabricante AKT completó el top cuatro con 17.385 motocicletas, demostrando su solidez en el segmento de cilindradas medias y bajas.

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Yamaha se ubicó en la quinta posición con 16.701 motocicletas registradas, mostrando un crecimiento robusto del 35,2% frente a octubre de 2025. Entre las marcas presentes en el listado, Vento registró el aumento porcentual más dramático, escalando desde 234 unidades hasta alcanzar 1.767 ventas, lo que representa un crecimiento extraordinario del 655,1%. Esta variación indica una entrada agresiva o una recuperación significativa en la distribución de esta marca específica en el mercado nacional.

Segmentación por cilindrada y preferencia del consumidor

El análisis detallado de las preferencias de los compradores revela una clara inclinación hacia motocicletas de menor y mediana cilindrada. Las motos de entre 101 y 125 centímetros cúbicos (CC) concentraron la mayor parte de la demanda, representando el 44,5% de los registros totales de octubre. Este segmento funciona como el caballo de batalla para el transporte urbano diario en las principales ciudades del país.

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El segundo grupo más numeroso fue el de 151 a 200 CC, que captó el 30,1% de las ventas, reforzando la tendencia hacia vehículos que ofrecen mayor rendimiento para trayectos intermunicipales sin sacrificar la agilidad en la ciudad. Esta distribución por cilindrada refleja las necesidades prácticas de la movilidad en Colombia, donde la eficiencia de combustible y la versatilidad son factores decisivos para la adquisición de estos vehículos.

Modelos destacados y seguridad en el transporte

En cuanto a los modelos específicos, la AK125NKD EIII de AKT lideró el ranking con 5.966 unidades registradas, lo que equivale al 4,8% del mercado total. Aunque fue el modelo más vendido, presentó una caída del 16,1% en comparación con octubre del año pasado, cuando alcanzó 7.107 registros, lo que indica una leve desaceleración en la popularidad de esta unidad en particular.

La Yamaha NMAX155 ocupó el segundo lugar con 5.145 unidades y un crecimiento significativo del 36,3%, seguida de la Honda XR190L 2.0 con 4.624 registros. La Bajaj CT100 ES Spoke cerró el top cuatro con 4.333 unidades. El listado también incluyó a la Suzuki DR150 ABS con 4.134 motocicletas y la Suzuki GN125 ABS con 3.309 unidades, esta última mostrando un aumento del 66% frente al mismo mes de 2025.

Un dato crucial revelado por el informe es que los diez modelos más vendidos representaron el 32,9% del mercado total y, de manera destacada, todos incorporan sistemas de frenado ABS o CBS. Esta característica de seguridad se ha convertido en un estándar esperado por los consumidores, influyendo directamente en las decisiones de compra y en la jerarquía de los modelos más exitosos del mes.

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Impacto regional y proyecciones anuales

La distribución geográfica de las ventas confirma que Cundinamarca concentró el 18,5% de los registros, seguido por Antioquia con el 16,6% y Valle del Cauca con el 10,9%. Juntas, estas tres regiones representaron el 46% de todas las motocicletas nuevas registradas en el país durante octubre, evidenciando una alta concentración de la demanda en los principales corredores económicos del país.

A nivel municipal, Sabaneta en Antioquia ocupó el primer lugar con 9.382 registros, equivalentes al 7,6% del total nacional. Funza en Cundinamarca se situó segundo con 6.862 unidades, y El Cerrito en Valle del Cauca tercero con 6.723. La suma de los diez municipios con más registros concentró el 39% del mercado, mostrando una urbanización específica de la demanda.

Según el informe conjunto de Fenalco y la Andi, el mercado acumuló un crecimiento del 27,87% entre enero y octubre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estas cifras, respaldadas por datos oficiales de registro, proyectan un año récord para la industria, superando la barrera del millón de motos vendidas, y establecen un contexto de crecimiento sostenido a pesar de las fluctuaciones mensuales.