Balacera en Barranquilla: Tres personas capturadas y cuatro heridos

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Camelo Sánchez, entregó detalles sobre la balacera registrada la mañana de este lunes en el norte de la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla , Miguel Camelo Sánchez , entregó detalles sobre la balacera registrada la mañana de este lunes en el norte de la ciudad.

El brigadier general Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dijo que en la dirección de la carrera 43B con calle 84, a las 8:45 de la mañana, se presentó un atentado contra Raúl Antonio Montes Jiménez, quien iba ingresando a la sede de la empresa de seguridad Atlas, de la que es gerente. Según las informaciones recogidas con testigos de los hechos, tres hombres fuertemente armados atacaron a bala a Montes Jiménez.

Los disparos del ataque a bala fueron escuchados por una patrulla del Gaula del Ejército Nacional que estaba cerca y se inició un confrontación entre delincuentes y soldados. En esa reacción, hubo un intercambio de disparos y se logró capturar a 3 personas, en concurso compartido con patrullas de la Policía Nacional. Los presuntos sicarios utilizaron un fusil, una subametralladora y dos pistolas, elementos que fueron incautados por las autoridades.

Como resultado de este hecho, hay 4 escoltas o guardas protegidos, heridos; dos delincuentes detenidos, que también están heridos, más uno que está capturado. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla sostuvo que en este momento, con unidades de la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Nacional, se están adelantando las actividades correspondientes para realizar las investigaciones judiciales del caso.

Las indagaciones preliminares de este atentado criminal, indican que el mismo estaría dirigido contra Raúl Antonio Montes Jiménez, quien en un tiempo fue la mano derecha de Enilce López, conocida como La Gata y quien actualmente gerencia la empresa de seguridad Atlas. Lo que se conoce es que la empresa está siendo vigilada por la Policía Nacional, mientras que Raúl Antonio Montes Jiménez fue llevado a una Estación donde está siendo custodiado por agentes de la Metropolitana de Barranquilla.

Se especula que este atentado podría guardar relación con las declaraciones que recientemente Montes Jiménez entregó a la revista Semana, en la que expuso algunas actividades que habrían realizado Jorge Luis Alfonso López, hijo de La Gata, y el Senador Antonio Correa. Entre tanto, como dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, las investigaciones por este atentado criminal las están realizando miembros de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial





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