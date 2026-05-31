Balacera en Barranquilla y señalamientos de Petro contra empresa de seguridad Atenas abren investigación judicial y política

Tras un tiroteo en Barranquilla, el presidente Petro acusó a la empresa de vigilancia Atenas de vínculos con bandas criminales; la firma se defendió y la Corte Suprema indaga nexos con congresistas, mientras senadores mencionados guardan silencio.

El presidente Gustavo Petro hizo declaraciones directas sobre una balacera registrada el lunes 25 de mayo a las afueras de la empresa de seguridad Atenas , en el norte de Barranquilla, hecho que dejó un muerto y varios heridos.

La empresa, vinculada a la familia del comerciante Raúl Antonio Montes, emitió un comunicado desmintiendo al mandatario, argumentando que sus señalamientos estigmatizan a cientos de trabajadores honestos y carecen de sustento probatorio. Petro cuestionó el papel de la Superintendencia de Vigilancia al descubrir que guardias de esa firma no serían realmente guardias, sino miembros de bandas criminales uniformados y armados por el Gobierno. La empresa recordó que en 2022 muchos de sus empleados apoyaron la campaña presidencial de Petro.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía indagan un posible vínculo entre congresistas y bandas criminales, tras una denuncia de Montes, quien afirma que ha sido blanco de al menos tres atentados por poseer información sensible sobre el clan de 'la Gata' y redes criminales con nexos políticos. Montes señala que los autores de las amenazas serían grupos al servicio de Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, 'la Gata', en complicidad con el senador Antonio José Correa.

Tanto el hijo de 'la Gata' como el senador Correa niegan los cargos y alegan que ellos son las víctimas. Correa, a su vez, denunció a Montes por un supuesto plan para asesinarlo, derivado de investigaciones reservadas que él presentó en la Comisión Segunda del Senado sobre posibles nexos criminales de la empresa Atenas.

La Corte ha comenzado a citar a cabecillas de estructuras criminales de Barranquilla, como Digno Palomino y alias Castor, para que aporten información sobre las conexiones entre bandas y empresas de vigilancia, y se están revisando chats y grabaciones en poder de las autoridades. El senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, mencionado en el contexto de un supuesto contacto con la empresa, ha guardado silencio al respecto.

En su gira por la Costa, Petro insistió en que la Superintendencia debe investigar lo ocurrido, mientras la empresa argumenta que no se ha demostrado ilegalidad alguna en sus operaciones. El caso se suma a una serie de investigaciones por presuntas redes de infiltración criminal en la Costa Caribe, donde se han identificado zonas de alto riesgo relacionadas con grupos armados y disidencias.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no ha probado que las armas de la empresa sean ilegales, pero el debate se ha politizado tras los señalamientos presidenciales. La Corte revisa si hubo filtración de datos reservados del Congreso en las investigaciones. La denuncia inicial de Montes, su historial de atentados y su Vinculación con la exjefa paramilitar Enilce López han puesto sobre la mesa cuestionamientos sobre la intersección entre seguridad privada, política y crimen organizado en la región.

Las autoridades buscan establecer si existen redes de apoyo logístico y financiero a bandas desde empresas aparentemente legales. La mención al Pacto Histórico surge por un supuesto vínculo de la empresa con congresistas de esa coalición durante la campaña de 2022, aunque no se han presentado pruebas concretas. La complejidad del caso radica en la superposición de intereses económicos, políticos y criminales, que involucra a figuras públicas, empresarios y líderes de estructuras ilegales.

La Corte y la Fiscalía avanzan en la recolección de evidencia digital y testimonios de截. El presidente Petro, por su parte, ha utilizado el episodio para cuestionar a la Superintendencia y presionar por una depuración del sector de vigilancia privada. La empresa Atenas, con sede en Barranquilla, defiende su operación y acusa al gobierno de estigmatización. La investigación judicial continúa mientras el debate público se intensifica en la Costa Caribe, donde la seguridad y la corrupción son temas centrales





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