Balacera en el sur de Bogotá: víctima con antecedentes y dedicada a venta ilegal de terrenos

Un hombre fue asesinado a tiros dentro de su vehículo en el barrio Santa Librada, localidad de Usme. La víctima tenía antecedentes por concierto para delinquir y extorsión, y se dedicaba a la venta ilegal de terrenos y al comercio de vehículos. Las autoridades investigan el móvil del ataque.

Una balacera en el sur de Bogotá dejó como saldo un hombre muerto dentro de un vehículo, en un hecho que ha generado conmoción entre los residentes del barrio Santa Librada, en la localidad de Usme .

El ataque ocurrió pasado el mediodía del 28 de mayo, cuando la central de radio de la Policía alertó sobre varias detonaciones en la zona. Una patrulla que realizaba labores de vigilancia se desplazó de inmediato al lugar y encontró a dos personas dentro de un automóvil de color gris. Según las primeras versiones, sujetos en motocicleta habrían disparado contra el ocupante del carro en un aparente intento de sicariato.

La víctima, que presentaba heridas de gravedad, fue sacada del vehículo y subida a una patrulla para ser trasladada a un centro asistencial, pero falleció debido a la severidad de las lesiones. Las autoridades distritales confirmaron que el occiso tenía antecedentes penales por delitos como concierto para delinquir y extorsión, entre otros.

Además, se reveló que el hombre se dedicaba a la venta ilegal de terrenos en Usme y en el sector de Chinauta, así como al comercio de vehículos y motocicletas. Estos datos han abierto varias líneas de investigación para determinar si el ataque está relacionado con sus actividades ilícitas o si existían amenazas previas.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumió el caso y trabaja en la recolección de evidencias, el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para esclarecer los hechos y dar con los responsables. El hecho violento ha puesto en alerta a la comunidad de Santa Librada, que reporta un incremento de la inseguridad en los últimos meses. Mientras tanto, la Policía mantiene abiertas varias hipótesis, sin descartar un ajuste de cuentas o un ataque directo.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita avanzar en la investigación. Este caso se suma a otros hechos de violencia que han ocurrido en el sur de la capital colombiana, donde la delincuencia y el crimen organizado siguen siendo un desafío para las fuerzas de seguridad





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