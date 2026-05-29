Balance de los equipos colombianos en copas: Tolima único sobreviviente; Santa Fe y Medellín a Sudamericana; Junior, América y Millonarios fracasan

Finalizada la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, solo Deportes Tolima avanzó en el torneo que inició. Santa Fe e Independiente Medellín, que comenzaron en Libertadores, jugarán la repesca de Sudamericana. Junior, América y Millonarios quedaron eliminados. Análisis detallado del desempeño de cada club.

El balance de los equipos colombianos en las copas internacionales deja una sensación agridulce. De los ocho representantes del fútbol colombiano en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana , solo uno logró mantenerse en competencia en el torneo que inició: Deportes Tolima.

Los otros siete tuvieron destinos diversos: Santa Fe e Independiente Medellín, que arrancaron en Libertadores, deberán bajar a Sudamericana para buscar un cupo en la repesca, mientras que Junior, América y Millonarios fracasaron rotundamente al quedar eliminados sin posibilidad de continuar. Tolima cumplió con creces. El equipo dirigido por Lucas González no era favorito en un grupo complicado que incluía a Flamengo, campeón vigente, pero supo competir y demostrar carácter en estadios difíciles.

'Claramente no éramos favoritos, pero los chicos tuvieron la valentía de jugar como saben hacerlo', declaró González tras la clasificación. El técnico destacó la dureza del torneo y la calidad de los rivales. Tolima ahora espera el sorteo de octavos de final de la Libertadores, con la ilusión de seguir avanzando. En contraste, la debacle de Junior fue preocupante.

Aunque no pudo jugar como local en Barranquilla debido a la falta de garantías, el equipo de Alfredo Arias tuvo pobres presentaciones. Incluso en su única victoria contra Sporting Cristal en Cartagena, el fútbol no convenció. Cerró goleado por Palmeiras, mostrando falta de jerarquía.

Sin embargo, la continuidad de Arias está asegurada pese a los malos resultados, como lo confirmó el accionista Fuad Char: 'Él tiene contrato hasta el 30 de junio, tiene asegurada su renovación'. Junior se enfoca ahora en la final de la Liga contra Atlético Nacional. Santa Fe e Independiente Medellín tuvieron un desempeño irregular.

Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto, fue de menos a más pero las derrotas como visitante contra Corinthians y Platense, y los empates de local, le costaron caro.

'Hicimos lo que teníamos que hacer, pero en algún detalle no sumamos de a tres', dijo Repetto. El equipo ahora enfrentará a Caracas en la repesca de Sudamericana. Por su parte, Medellín nunca encontró su mejor rendimiento. Con cambio de técnico y una crisis interna agravada por su máximo accionista, el equipo tuvo la oportunidad de clasificar a octavos de final de Libertadores pero la regaló en el último minuto contra Estudiantes.

El DT interino Juan Sebastián Botero expresó su tristeza pero destacó que el equipo compitió bien: 'Medellín dejó su nombre en alto, mereció avanzar. Nos queda seguir ayudando al club'. En la Sudamericana, América y Millonarios mostraron falta de jerarquía. América de Cali, con David González al mando, tuvo dos partidos en casa para clasificar contra Tigre y Macará, pero no supo aprovecharlos.

'Teníamos la oportunidad de ganar el grupo y terminamos haciendo un partido pobre', lamentó González. Millonarios, por su parte, dependía de un empate contra O'Higgins para ir a la repesca y no pudo, repitiendo una costumbre de fallar en momentos clave. El técnico Fabián Bustos defendió: 'Ganamos tres partidos, empatamos dos y perdimos dos. Nos quedamos afuera por el partido que perdemos hoy.

Estuvimos cerca de ganar en Sao Paulo'. Sin embargo, la realidad es que ambos equipos quedaron eliminados sin atenuantes. En resumen, la participación colombiana en las copas deja solo un equipo en Libertadores, dos en la repesca de Sudamericana y tres eliminados totalmente. El fútbol colombiano aún tiene camino por recorrer para competir al más alto nivel internacional, aunque Tolima demuestra que con trabajo y humildad se pueden lograr cosas importantes. Los demás deberán reflexionar y corregir errores para futuras ediciones





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