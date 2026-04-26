Balance fiscal 2026: recaudo tributario supera expectativas pero déficit primario se deteriora

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) reportó un recaudo tributario acumulado de $55,2 billones a febrero de 2026, superando el mismo período de 2025, pero con un déficit primario que aumentó al 0,8% del PIB. La deuda bruta alcanzó el 62% del PIB, mientras que la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) a marzo de 2026 fue un 3,9% superior al año anterior.

Según el último balance del Comité Autónomo de la Regla Fiscal ( Carf ), el recaudo bruto de impuestos acumulado a febrero de 2026 alcanzó los $55,2 billones, superando los $50,1 billones registrados en el mismo período de 2025, aunque se mantuvo $141 mil millones por debajo de la meta establecida por la Dian y en línea con el Plan Financiero 2026.

El gasto primario de la vigencia 2026 representó el 2,1% del PIB, un aumento de 0,3% en comparación con febrero de 2025, mientras que el gasto de la reserva de 2025 fue del 0,9% del PIB, frente al 1% del mismo mes del año anterior. El Carf estimó que el gasto primario observado fue $1,6 billones superior a la proyección mensualizada, destacando una mayor presión en los intereses internos, que representaron el 35,6% de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central (GNC), superando el 29,8% de 2025 y el promedio histórico del 21%.

En febrero de 2026, el crecimiento anual del recaudo neto fue del 12%, superando la meta del Gobierno del 7,1% según el Plan Financiero 2026. El gasto comprometido en inversión, funcionamiento y deuda fue mayor que en febrero de 2025, con un aumento del 0,5% del PIB en deuda y del 0,1% en funcionamiento e inversión.

Sin embargo, el déficit primario acumulado a febrero fue del 0,8% del PIB, deteriorándose en 0,7% respecto a enero, mientras que el déficit total llegó al 1,7% del PIB, un aumento de 1,4% en comparación con el mes anterior. En términos de financiación, la participación interna continuó disminuyendo en febrero, aunque se mantuvo en niveles históricos.

La deuda bruta como porcentaje del PIB aumentó en 1,6% entre enero y febrero de 2026, alcanzando el 62% del PIB, principalmente debido a un incremento del 1,2% en la deuda interna. La deuda neta fue del 59,4% del PIB en febrero, un 0,9% más que en diciembre de 2025.

Por otro lado, las obligaciones del Presupuesto General de la Nación (PGN) a marzo de 2026 representaron el 20% de las apropiaciones, un 3,9% superior a la ejecución del mismo período de 2025. La ejecución de compromisos de inversión y servicio de la deuda se aceleró en comparación con el año anterior. El gasto fiscal total y primario acumulado a marzo representó el 5,7% y 4,5% del PIB, respectivamente.

El gasto total se mantuvo en el mismo nivel que en marzo de 2025, mientras que el gasto primario fue un 0,2% del PIB menor. Del total de gasto primario a marzo (4,5% del PIB), el 3,4% correspondió al PGN 2026 y el 1,1% a la ejecución de la reserva de 2025.

El informe también señala que los niveles de caja se mantienen por debajo del mínimo histórico, mientras que el portafolio de TES de la Nación aumentó en $1,4 billones. Con corte al 31 de marzo, la caja en pesos se ubicó en $7,0 billones, un 0,4 billones más que en febrero de 2026. Los TES con vencimiento en febrero de 2030, 2033, 2037 y 2062 representaban el 15,6% del saldo total de TES al cierre de enero de 2026





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