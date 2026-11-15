Balances de Manuel Villa en Seguridad de Medellín y su futuro político

Manuel Villa deja la Secretaría de Seguridad tras casi tres años. Detalla operativos, capturas y su relación con el gobierno nacional mientras anuncia su siguiente paso.

Manuel Villa ha dejado hace un par de semanas el cargo de Secretario de Seguridad de Medellín, concluyendo casi tres años de gestión durante la segunda administración del alcalde Federico Gutiérrez. Este anuncio marca el fin de un ciclo institucional significativo para la ciudad, mientras Villa, quien se desempeñó previamente como secretario privado del mandatario en el primer periodo, abre la puerta a nuevas oportunidades profesionales y políticas en el horizonte electoral del próximo año.

Origen del liderazgo político en Medellín

Villa destaca su trayectoria de casi catorce años junto a Federico Gutiérrez, iniciada en 2012 cuando él era estudiante de Derecho en la Universidad Bolivariana y Gutiérrez impartió una charla académica. Tras insistir mediante correos electrónicos hasta recibir una invitación a la oficina, comenzó una colaboración basada en valores compartidos y complementarios. Su recorrido institucional abarca la secretaría privada durante los cuatro años de la primera alcaldía, la dirección del partido Creemos, el acompañamiento en la campaña presidencial y su reciente rol como Secretario de Seguridad.

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Estrategias operativas y enfoque territorial

Desde el primer día de gestión, la directriz del alcalde fue posicionar a la fuerza pública en las calles para atender las quejas ciudadanas sobre el consumo de drogas en espacios públicos. Villa relata incidentes concretos en parques a las siete y media de la noche, donde se priorizó el derecho de los niños sobre el consumo de sustancias, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Estas intervenciones se realizaron estrictamente dentro del marco de la Ley 1801, generando un consenso amplio con la comunidad local.

Resultados cuantitativos y capturas destacadas

Durante los casi tres años de mandato, se lograron más de 14.000 capturas mediante una estrategia de presencia veinticuatro siete en el territorio. Entre las operaciones más relevantes se encuentra la del álbum de los más buscados, identificando a alias como Jonás, Álex Mentiras, Cayler, Ñaño y miembros de las estructuras criminales de Robledo, Terraza y Caicedo. Estas acciones rompieron la zona de confort de los grupos delictivos, quienes enfrentaron una presión estatal contundente sin negociar con el Estado.

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Conflictos con el Gobierno Nacional

Villa denuncia que el Gobierno Nacional, bajo la dirección de Gustavo Petro, se opuso frecuentemente a las operaciones de seguridad en la ciudad, llegando a parar operativos contra estructuras criminales importantes. Esta postura contrasta con el periodo de apoyo recibido del nuevo gobierno local, donde se reunizó con el director de la Policía y el ministro de Defensa en solo dos meses, superando el contacto establecido en los dos años y medio del periodo anterior.

Operaciones contra grupos criminales venezolanos

Uno de los hitos más visibles fue el operativo que resultó en noventa y siete capturados y la expulsión de noventa y ocho ciudadanos venezolanos, tras validar más de sesenta órdenes de captura por un juez. Villa afirma que la criminalidad organizada venezolana existe, citando advertencias desde la cárcel de Itagüí, y destaca la captura de alias el Menor de los Chivos, quien será extraditado a Estados Unidos. Esta cifra refleja una acción coordinada para limpiar las calles de elementos externos.

Visión a futuro y compromiso ciudadano

Al renunciar, Villa asegura que no deja su vocación de servicio, sino que busca nuevos proyectos para garantizar la sostenibilidad de los logros alcanzados. La declaración enfatiza que lo mejor de Medellín está por venir, manteniendo el compromiso inquebrantable con la seguridad y el desarrollo urbano. Su salida permite la transición de un ciclo político consolidado, dejando un registro de gestión basado en resultados tangibles y presencia territorial constante.