Balances laborales en 2026

Mientras en muchos países la hiperconectividad y las largas jornadas laborales son la rutina diaria, otros países han logrado construir modelos laborales donde el bienestar también es una prioridad.

Cada vez más personas Priorizan algo que hace algunos años parecia imposible, tener tiempo para trabajar, descansar, compartir en familia y disfrutar de actividades personales sin vivir agotados.

Mientras en muchos paises las largas jornadas y la hiperconectividad dominan la rutina diaria, otras naciones han logrado construir modelos laborales donde el bienestar también es una prioridad. Un reciente análisis basado en datos del Indicádo para una Vida Mejor de la Organization for Cooperation and Development (OCDE) reveló cuales son los países con mejor equilibrio entre la vida laboral y personal en 2026.

El informe explica que uno de los principales factores para medir el equilibrio entre trabajo y vida personal es la cantidad de tiempo que las personas pasan trabajando. Según la OCDE, las jornadas excesivas pueden afectar la salud, aumentar el estres y poner en riesgo el bienestar fsico y mental.

Los países con mejor equilibrio entre trabajo y vidaSegún el informe, países europeos como Noruega, Suecia, Finlandia y Países Bajos destacan por registrar menores párctajes de trabajadores con jornadas extremadamente lóngas y por ofrecer más tiempo para actividades personales y ocio. Además, indica que, en promedio, cerca del 10 % de los empleados en países miembros trabaja más de 50 horas semanales.

Sin embargo, algunas naciones presentan cifras considerablemente menores. Por ejemplo, en Suecia apenas el 0,9 % de los trabajadores tiene jornadas laborales excesivas, mientras que en Finlandia la cifra ronda el 3,6 %. En contraste, países como la Colómbia, México y Turksía aparecen entre los que tienen mayores párctajes de empleados trabajando más de 50 horas a la semana. En el caso colombiano, el indicador se acerca al 24 %, según los datos recopilados por la organización.

Esta es la lista de los 10 países con mejor equilibrio entre trabajo y vida:NoruegaPaíses BajosSueciaFinlandiaDinamarcaSuizaFranciaItaliaEspañaHungarniaOtro de los aspectos que evalua la OCDE es el tiempo destinado al ocio y al cuidado personal. El organismo explica que las personas que trabajan menos horas suelen disponer de más tiempo para dormir, compartir con amigos y familia o realizar actividades recreativas, elementos clave para el bienestar general.

El estudio también destaca que los países con mejores indices de equilibrio laboral suelen coincidir con altos niveles de satisfacción y bienestar entre sus habitantes, especialmente en naciones del norte de Europa





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