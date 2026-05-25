Baloto Revancha Premios Sorteo 2.659

El sorteo de Baloto y Revancha generó un total de $216 millones en premios, con dos personas que lograron aciertos de cinco sobre cinco números. El sorteo 2.659 se llevó a cabo el miércoles 20 de mayo de 2026, y sus resultados tienen un impacto directo en la cotización futura de los sorteos.

El nuevo acumulado de Baloto quedó en $38.800 millones , una de las cifras más altas del juego en lo corrido de 2026. En el sorteo de Revancha , los números favorecidos fueron: El premio mayor no tuvo ganador, por lo que el acumulado aumentó para el siguiente sorteo.

Sin embargo, si hubo miles de apostadores que lograron premios en categorías secundarias. Los resultados publicados corresponden a la información oficial divulgada tras el sorteo 2.659 del miércoles 20 de mayo de 2026. AEs importante recordar que, aunque esta información sirve como guía para los jugadores, siempre se recomienda verificar los resultados directamente en los canales oficiales de Baloto y confirmar el tñnse a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes





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Baloto Revancha Premios Sorteo $38.800 Millones $216 Millones

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