Baloto y Revancha sin ganador: premios acumulan $18.800 millones para el miércoles

El sorteo 2.730 de Baloto y Revancha del 2 de noviembre no tuvo ganador mayor. Los premios se acumulan a $18.800 millones y $4.800 millones respectivamente para el próximo miércoles.

El sorteo número 2.730 de Baloto, realizado el lunes 2 de noviembre de 2026, concluyó sin un ganador único para el premio mayor. La ausencia de aciertos perfectos en los seis números requeridos permitió que el fondo de recompensas principales experimentara un incremento significativo. Este acumulado ascendió desde los $18.400 millones previos hasta alcanzar la cifra récord de $18.800 millones para la próxima jornada.

Mecanismo de Acumulación y Números Ganadores

La dinámica del juego requiere que los participantes seleccionen cinco números del uno al cuarenta y tres, junto con una superbalota del uno al dieciséis. En esta edición específica, ninguna combinación logró acertar los cinco números principales más la superbalota. Como resultado, las reglas establecen que el dinero no premiado se suma automáticamente al bote principal. El número dieciocho fue el único elemento compartido entre ambas modalidades de juego, mientras que la superbalota diecinueve también coincidió en ambos sorteos.

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Estadísticas de Ganadores y Distribución de Premios

A pesar de la falta de un gran vencedor, el sorteo generó una cantidad considerable de pequeños ganadores en categorías inferiores. Se identificaron dos ganadores en la categoría de cuatro aciertos más la superbalota, cada uno recibiendo $1.414.250, lo que suma un total de $2.828.500. Además, sesenta y dos jugadores obtuvieron el premio por tres aciertos más la superbalota, con un pago individual de $43.250, alcanzando un total colectivo de $2.681.500.

La categoría de dos aciertos más la superbalota registró la mayor cantidad de beneficiarios, con seiscientos sesenta y cuatro ganadores. Cada uno de estos participantes recibió $10.550, contribuyendo con $7.005.200 al monto total distribuido. Esta distribución refleja la estructura de probabilidades del juego, donde los premios menores son más frecuentes pero de menor valor monetario individual.

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Situación del Premio Mayor en Revancha

De manera paralela, la modalidad complementaria conocida como Revancha también careció de un ganador del premio mayor en este ciclo. El fondo acumulado para esta variante subió de $4.600 millones a $4.800 millones para el sorteo programado. Al igual que en Baloto, las categorías superiores quedaron vacías, permitiendo que el capital se reinvierte en el siguiente intento de los apostantes.

En Revancha, treinta y siete jugadores acertaron tres números más la superbalota, obteniendo $33.300 cada uno, para un total de $1.232.100. Quinientas cincuenta y siete personas ganaron en la categoría de dos aciertos más la superbalota, recibiendo $7.000 cada una, lo que representa un desembolso total de $3.199.000. Estos montos se suman a la premiación general de la modalidad.

Impacto Financiero y Próximos Pasos

El balance financiero final del sorteo 2.730 muestra una premiación total de $61.183.600 repartida entre setenta y ochocientos cincuenta y dos ganadores en Baloto. Por su parte, Revancha entregó $27.370.350 a seis mil novecientos dieciocho ganadores. Estas cifras evidencian la liquidez inmediata generada por el juego, aunque contrastan con la magnidad de los premios mayores pendientes.

La atención ahora se dirige hacia el próximo sorteo programado para el miércoles 4 de noviembre de 2026. Los apostantes tienen la oportunidad de intentar adjudicarse los $18.800 millones de Baloto y los $4.800 millones de Revancha. La expectativa se centra en si alguna combinación logrará romper la racha de acumulación que ha caracterizado estas últimas jornadas del mes de noviembre.