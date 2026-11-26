El sorteo 2740 de Baloto y Revancha en Colombia ofrece un premio mayor de 22.400 millones. Conoce los horarios, cómo jugar y los resultados anteriores.

La lotería nacional colombiana realizará este miércoles 25 de noviembre de 2026 el sorteo número 2740 de Baloto y Revancha, con un premio mayor acumulado de $22.400 millones. Adicionalmente, la modalidad complementaria dispone de una bolsa adicional de $2.800 millones para los participantes. La transmisión oficial del evento se llevará a cabo a partir de las 11:00 p. m. a través de Canal 1 y las plataformas digitales del operador.

Para ganar el premio principal, los jugadores deben acertar cinco números del 1 al 43 junto con la Superbalota del 1 al 16, sin importar el orden de las primeras cinco cifras. Es fundamental conservar el tiquete original en buen estado o revisar el comprobante digital si se jugó en línea, ya que el juego también entrega premios secundarios desde un solo acierto en la Superbalota.

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Mecánica del sorteo y requisitos de premio

La estructura del juego Baloto exige seleccionar una combinación específica para acceder al acumulado de $22.400 millones. Los participantes deben elegir cinco balotas entre el rango de 1 al 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. No se requiere que los números salgan en el orden en que fueron seleccionados, lo que facilita la participación. Sin embargo, mantener la integridad del tiquete físico o digital es crucial para validar cualquier ganancia, desde la principal hasta los premios menores.

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Resultados anteriores y ausencia de ganadores

En los sorteos previos de Baloto y Revancha no se registraron ganadores de los premios mayores. El lunes 23 de noviembre de 2026, correspondiente al sorteo 2739, la combinación ganadora en Baloto fue 04, 16, 26, 33 y 37. Por otro lado, el sábado 21 de noviembre, en el sorteo 2738, la combinación ganadora fue 14, 25, 26, 37 y 38. La ausencia de acertantes ha permitido que el monto acumulado crezca hasta la cifra actual de $22.400 millones para esta jornada.

Impacto y próximos pasos para los jugadores

El acumulado actual representa una oportunidad significativa para los jugadores colombianos que participan en este juego de azar. La transmisión oficial en Canal 1 y las plataformas digitales garantiza que el evento sea accesible para todos. Los participantes deben verificar sus combinaciones inmediatamente después del sorteo. La próxima fecha de sorteos ocurrirá en los días siguientes a este miércoles 25 de noviembre de 2026, manteniendo la regularidad del calendario oficial de la lotería.