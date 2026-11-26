Leonardo Villar del Banco de la República exige criterio técnico para el ajuste salarial 2027. Busca evitar inflación y mantener tasas de interés altas en Colombia.

El proceso de negociación para fijar el salario mínimo colombiano de 2027 ha ingresado en una fase crítica tras las declaraciones oficiales del Banco de la República. Leonardo Villar, gerente del Emisor, estableció que cualquier incremento salarial debe fundamentarse estrictamente en criterios técnicos para mitigar las presiones inflacionarias y proteger la estabilidad de las tasas de interés.

Advertencia técnica de Leonardo Villar

Villar afirmó que la mesa de concertación, conformada por el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, debe equilibrar el ajuste salarial con la inflación y la productividad. La Corte Constitucional exige considerar estos factores para determinar el incremento, evitando decisiones arbitrarlas que afecten la economía.

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El gerente del Banco de la República señaló que la inflación proyectada cierra 2026 en un rango cercano al 6% o 7%. A pesar de este dato, el objetivo institucional es que el indicador continúe disminuyendo durante el año 2027 para fomentar un entorno económico estable.

Villar enfatizó que una decisión técnica es vital para el Banco de la República. Una determinación no fundamentada obligaría a mantener una política monetaria restrictiva, elevando el costo del crédito y frenando el crecimiento económico del país.

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Impacto en las tasas de interés y crédito

Las declaraciones tienen implicaciones directas sobre el costo del dinero en el sistema financiero colombiano. Si el aumento salarial genera presiones adicionales sobre los precios, el Banco de la República tendría menos margen para flexibilizar su política monetaria.

Un ajuste salarial alineado con la inflación observada y las ganancias de productividad ayuda a evitar desequilibrios entre los ingresos laborales y la capacidad de producción. Esto permite que el banco central reduzca las tasas de interés sin comprometer la estabilidad de precios.

Villar recordó que una reducción de la inflación beneficia el poder adquisitivo de los trabajadores. Los salarios reales pueden aumentar incluso después de reconocer el incremento de los precios, siempre que la oferta y la demanda estén equilibradas.

Cronograma de la mesa de concertación

La mesa de concertación salarial inició su agenda el pasado 18 de noviembre con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, empresarios y sindicatos. La instalación formal está prevista para el 27 de noviembre, marcando el inicio oficial de las deliberaciones.

Este 26 de noviembre, el Dane reveló que la productividad total de los factores (PTF) fue del 0,15%. Este dato es un insumo técnico fundamental para calcular el aumento salarial, ya que refleja la eficiencia productiva de la economía.

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El 7 de diciembre se divulgará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Las partes analizarán este comportamiento el 9 de diciembre para ajustar sus estrategias de negociación basadas en la inflación reciente.

Fechas clave para el decreto 2027

El 10 de diciembre, los representantes de trabajadores y empleadores presentarán sus propuestas de incremento oficial. Esta fecha marca el comienzo de las propuestas concretas que definirán la dinámica de la negociación.

El 17 de diciembre es la fecha establecida para radicar las salvedades en caso de desacuerdos. Si persisten las diferencias, se realizarán sesiones extraordinarias entre el 18 y el 23 de diciembre para buscar un consenso final.

El 24 de diciembre se prepararía el decreto que establece el nuevo salario mínimo. El Gobierno tendrá plazo hasta el 30 de diciembre para expedirlo y definir el incremento que regirá durante 2027, garantizando la seguridad jurídica del mercado laboral.