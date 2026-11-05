Banco de la República alerta aumento de la prima de riesgo país en 2027

El Banco de la República advierte que el déficit fiscal y la deuda pública podrían elevar la prima de riesgo de Colombia a 185 puntos básicos en 2027, revisando al alza sus proyecciones.

El Banco de la República ha emitido una advertencia técnica sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en Colombia, señalando que los altos niveles de déficit y la acumulación de deuda representan riesgos significativos para la estabilidad económica del país. Este pronóstico proviene del Informe de Política Monetaria correspondiente a octubre de 2026, donde el equipo técnico detalló las condiciones actuales y futuras del mercado financiero nacional, destacando la necesidad de un ajuste fiscal riguroso para mitigar estas presiones.

Proyección de Prima de Riesgo y Deuda Pública

Las proyecciones oficiales indican que la prima de riesgo de Colombia mostrará una trayectoria creciente a lo largo del horizonte de pronóstico previsto por la entidad emisora. Aunque el documento reconoce que la senda de este indicador se revisó ligeramente a la baja en comparación con informes anteriores, se mantiene la tendencia alcista que afecta la percepción de riesgo internacional. Esta evolución depende fundamentalmente de las decisiones que adopte el Gobierno Nacional en materia fiscal, así como del comportamiento de los mercados internacionales y la liquidez global.

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La entidad explica que, a pesar de las condiciones recientes que permitieron una disminución temporal del indicador, persisten factores estructurales internos y externos que podrían incrementar los costos de financiación para el Estado y el sector privado. El ambiente de condiciones financieras externas restrictivas, combinado con las persistentes presiones fiscales domésticas, crea un escenario de incertidumbre que limita la capacidad de respuesta económica del país. El informe enfatiza que esta incertidumbre no desaparece con las mejoras coyunturales observadas en el corto plazo.

Evolución Histórica y Factores Externos

Los datos históricos presentados en el análisis muestran una disminución notable en los costos de riesgo durante el año 2026. La prima de riesgo, medida mediante contratos de cobertura frente al incumplimiento de deuda a cinco años conocidos como CDS, pasó de un promedio de 211 puntos básicos en el primer trimestre a 195 puntos básicos en el segundo trimestre. Posteriormente, durante el tercer trimestre, este indicador registró una caída significativa hasta ubicarse en 146 puntos básicos.

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Esta reducción temporal se atribuyó a múltiples factores favorables, incluyendo menores primas de riesgo en otras economías emergentes, la disminución de la incertidumbre política interna tras el cierre del periodo electoral, y una mejora en los términos de intercambio comercial. Sin embargo, el Banco de la República aclara que el comportamiento favorable observado durante el tercer trimestre no elimina los riesgos inherentes que podrían materializarse en los próximos meses. Los mayores rendimientos de la deuda pública en las economías avanzadas y las tasas de interés de política monetaria elevadas continúan ejerciendo presión sobre los mercados emergentes.

Impacto del Ajuste Fiscal en el Crecimiento Económico

El análisis del Banco de la República incorpora una revisión a la baja de las expectativas de crecimiento para la economía colombiana en los años actuales y futuros. La entidad proyecta que el producto interno bruto aumentará un 2,0 % en 2026, una cifra inferior al 2,5 % que se había estimado anteriormente. Esta desaceleración refleja la complejidad del entorno macroeconómico y la necesidad de equilibrar las cuentas públicas sin sacrificar totalmente el dinamismo económico.

Para el año 2027, las proyecciones anticipan una expansión del 1,7 %, lo que implica una disminución respecto al 1,9 % estimado en julio. Estas estimaciones incorporan un escenario donde los niveles de endeudamiento y déficit público, junto con unas condiciones financieras internacionales más exigentes, continuarían ejerciendo presiones sobre la percepción de riesgo de Colombia. El equipo técnico contempla que la materialización de un ajuste significativo de las finanzas públicas podría tener un efecto de desaceleración sobre la demanda interna, especialmente en el corto plazo.

Perspectivas Financieras y Retos de 2027

Según las estimaciones técnicas, la prima de riesgo alcanzaría un promedio de 179 puntos básicos durante 2026 y aumentaría a 185 puntos básicos en 2027. Estas cifras no solo reflejan la situación fiscal doméstica, sino también la competencia creciente por recursos en los mercados internacionales. La creciente demanda de financiación para proyectos relacionados con inteligencia artificial aumenta la competencia entre emisores soberanos y privados, lo que podría elevar el costo del capital para todos los participantes.

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El informe también señala que el Gobierno ya ha anunciado un ajuste fiscal, cuyas medidas determinarán la trayectoria final de la prima de riesgo. El Banco de la República considera que Colombia mantendría pleno acceso a la financiación externa durante 2026 y 2027. No obstante, advierte que este acceso estará acompañado por tasas de interés crecientes en Estados Unidos y una prima de riesgo nacional con tendencia al alza. Este escenario mantiene la atención de los analistas y tomadores de decisiones sobre las decisiones fiscales y las condiciones financieras que enfrentará el país en el mediano plazo.