Banco de la República Defiende Aumento de Tasa de Interés Ante Presiones Inflacionarias

El gerente del Banco de la República explica las razones detrás del incremento de la tasa de interés a 11,25%, destacando la necesidad de controlar la inflación y mantener la estabilidad económica a pesar de las críticas del gobierno y un contexto internacional favorable a la reducción de tasas.

El gerente del Banco de la República, en un análisis exhaustivo de la situación económica nacional presentado en Cartagena, ha defendido la reciente decisión de aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos, situándola en el 11,25% para abril.

Esta medida, tomada por la junta directiva del banco central, ha generado controversia, incluyendo críticas por parte de miembros del gobierno que consideran que perjudica el desempeño económico y se opone a la agenda gubernamental. A pesar de la obligación legal para el ministro de Hacienda de permanecer en la junta directiva, la discrepancia manifiesta subraya una tensión entre los objetivos del gobierno y la independencia del Banco de la República.

El gerente explicó que la decisión de elevar la tasa de interés no fue tomada a la ligera, sino que respondió a una evolución inesperada de la inflación. Inicialmente, se había previsto una disminución continua de la inflación, que pasó del 13,4% en el primer trimestre de 2023 al 5,2% en el último trimestre de 2024, gracias a una política monetaria restrictiva.

Esta reducción significativa llevó al banco central y a los analistas del mercado a creer que la meta de inflación del 3% estaría al alcance en 2025. Sin embargo, esta tendencia favorable se detuvo, y la inflación no solo dejó de bajar, sino que terminó 2025 en 5,1%, con una inflación básica cercana al 5%.

Este cambio de rumbo se atribuye a un aumento inesperado de la demanda, que creció entre el 4% y el 5% anual entre mediados de 2024 y el tercer trimestre de 2025, superando la capacidad productiva de la economía. Además, las expectativas de inflación aumentaron significativamente, pasando de niveles cercanos al 4,7% a aproximadamente el 6,7%-6,8%, lo que obligó al banco central a reconsiderar su postura.

La codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, enfatizó la importancia de alcanzar la meta de inflación del 3%, señalando que un nivel de inflación del 5,5% no es aceptable. Ante este escenario, el Banco de la República se vio en la necesidad de ajustar su política monetaria para evitar que la inflación se descontrole.

El gerente del banco expresó su pesar por tener que subir la tasa de interés, especialmente en un contexto internacional donde otras economías ya están reduciendo sus tasas. Sin embargo, insistió en que la estabilidad de precios es fundamental para el crecimiento económico a largo plazo.

Además de la inflación, se mencionaron otros factores que influyen en la economía colombiana, como el riesgo país, la deuda pública, las señales mixtas en la economía y la situación de Ecopetrol. Se ha observado un aumento en la prima de riesgo de Colombia en comparación con otros países de la región. A pesar de estos desafíos, el crecimiento económico ha sido positivo, el empleo ha aumentado y la pobreza ha disminuido.

En el frente externo, el aumento de la demanda ha provocado un mayor déficit comercial debido al crecimiento de las importaciones. No obstante, el país cuenta con sólidas reservas internacionales. Paradójicamente, el Banco de la República obtuvo las utilidades más altas de su historia en 2025, superando incluso las ganancias de Ecopetrol, lo que generó un debate sobre la distribución de estos recursos





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